快訊

未來10天熱如炎夏 吳德榮：上看36度 下周氣溫還會更高

藝人閃兵案 威廉保釋金50萬元最高、大根20萬元交保

就市論勢／高股息概念、航運 吸睛

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

美中達成關稅戰暫緩90天協議後，減緩市場不確定性，全球股市上演慶祝行情。台股自4月初低點反彈逾4,400點，收復美關稅政策發布以來失土，站穩季線，下周520總統就職周年，市場趨勢偏多看待。

加權指數受美中暫緩關稅戰及美國廢除現行AI擴散監管架構等激勵，昨（14）日開高走高，尾盤資金拉抬權值股台積電（2330），推升上漲力道，半導體、電子、電腦及周邊設備、運輸等類股相對強勢，收盤指數大漲452點，收21,782點。

美國對等關稅緩徵90天，現階段企業受惠短期訂單持續湧入，4月進出口數據均創下歷年單月次高，企業營收表現亮麗。技術面上，大盤打出W底，連續站穩月線，收復季線，留意逢高、獲利回吐賣壓。籌碼面上，外資5月以來由賣轉買，三大法人連續兩日站在多方，法人對近期後市走向樂觀，融資餘額維持在2,100億左右水位，屬相對低點，整體籌碼結構佳，短線量能放大後，對盤勢走向正向。

投資建議

台灣第1季GDP強勁，未受國際局勢干擾，展望後市，美股關稅干擾緩和，股價強勁反彈帶動，搭配台股獲利年增率預估轉好，短線存在上行空間，但須留意季線上較大震盪風險。

現階段操作方向，建議配置高股息股，降低國際震盪影響，同時留意關稅戰暫緩受惠股，如航運；此外，不妨適度納入AI供應鏈成長趨勢題材，包含半導體代工先進製程及封裝、IC設計及測試介面、AI雲端零組件、散熱、邊緣AI、AI手機及PC等，強化投資組合穩定度及成長性。

AI 關稅

延伸閱讀

鴻海：關稅影響輕 新台幣升值1元影響營收3%

關稅戰休兵90天…美商連夜下單 中企搶艙位：先把錢賺了

觀察站／中國大陸持有8000億美債 是關稅戰熄火關鍵？

華郵：對美「強硬」路線 中國大陸慶祝關稅戰首輪獲勝

相關新聞

台股「三金」追捧 連四漲…短線反彈波持續推進

台股昨（14）日持續上演大漲行情，在外資大買446.9億元帶動下，終場勁揚452點，收當日最高點21,782點，連四漲，...

MSCI調權重…台股一平兩降 法人提醒慎防甩尾效應

MSCI昨（14）日公布半年度調整結果，台股在這次MSCI三大相關指數調整權重中，一平二降，最新調整後的權重將在29日收...

MSCI全球小型指數 新增三檔

MSCI昨（14）日公布半年度調整結果，台股個股方面，MSCI台灣指數成分股檔數維持88檔不變，全體成員不變，在MSCI...

差1元 台積拚重返千元關

台積電昨（14）日再次扮演台股多頭總司令，最後一盤6,567張大單拉抬 ，終場股價大漲逾3%收999元，昨天個股期夜盤一...

就市論勢／高股息概念、航運 吸睛

美中達成關稅戰暫緩90天協議後，減緩市場不確定性，全球股市上演慶祝行情。台股自4月初低點反彈逾4,400點，收復美關稅政策發布以來失土，站穩季線，下周520總統就職周年，市場趨勢偏多看待。

證交所引資 前進電腦展

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）即將登場，臺灣證券交易所首次結合COMPUTEX辦理招商及國際引資活動，精選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。