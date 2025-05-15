就市論勢／高股息概念、航運 吸睛

盤勢分析

美中達成關稅戰暫緩90天協議後，減緩市場不確定性，全球股市上演慶祝行情。台股自4月初低點反彈逾4,400點，收復美關稅政策發布以來失土，站穩季線，下周520總統就職周年，市場趨勢偏多看待。

加權指數受美中暫緩關稅戰及美國廢除現行AI擴散監管架構等激勵，昨（14）日開高走高，尾盤資金拉抬權值股台積電（2330），推升上漲力道，半導體、電子、電腦及周邊設備、運輸等類股相對強勢，收盤指數大漲452點，收21,782點。

美國對等關稅緩徵90天，現階段企業受惠短期訂單持續湧入，4月進出口數據均創下歷年單月次高，企業營收表現亮麗。技術面上，大盤打出W底，連續站穩月線，收復季線，留意逢高、獲利回吐賣壓。籌碼面上，外資5月以來由賣轉買，三大法人連續兩日站在多方，法人對近期後市走向樂觀，融資餘額維持在2,100億左右水位，屬相對低點，整體籌碼結構佳，短線量能放大後，對盤勢走向正向。

投資建議

台灣第1季GDP強勁，未受國際局勢干擾，展望後市，美股關稅干擾緩和，股價強勁反彈帶動，搭配台股獲利年增率預估轉好，短線存在上行空間，但須留意季線上較大震盪風險。

現階段操作方向，建議配置高股息股，降低國際震盪影響，同時留意關稅戰暫緩受惠股，如航運；此外，不妨適度納入AI供應鏈成長趨勢題材，包含半導體代工先進製程及封裝、IC設計及測試介面、AI雲端零組件、散熱、邊緣AI、AI手機及PC等，強化投資組合穩定度及成長性。