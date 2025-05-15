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證交所引資 前進電腦展

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）即將登場，臺灣證券交易所首次結合COMPUTEX辦理招商及國際引資活動，精選鴻海（2317）、聯發科等25家舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會」，提升上市櫃公司國際知名度。

證交所表示，「台灣智慧科技島主題式業績展望會」預計20日舉行會前開幕式，除董事長林修銘致詞外，證期局期貨管理組組長程國榮、證交所副總經理杜惠娟將分別就「亞洲資產管理中心政策」、「關稅壓力下的創新路徑：台灣資本市場的因應與突破」為題，發表專題演講。

根據目前排程，首日活動將安排奇鋐、LINE PAY、群創、嘉澤等四家上市公司舉行業績發表會，並邀請電子時報創辦人暨IC之音董事長黃欽勇，針對「反全球化與價值翻轉的新時代」相關議題，進行專家趨勢展望。

21日則是鴻海、富邦金、日月光投控、力成、耕興、康霈*、義隆等七家上市公司的業績發表會接棒登場，緊接著專家趨勢展望由臺灣科技大學特聘教授盧希鵬，以「機器人產業爆發的台灣機會」為題發布演說。

22日輪到穎崴、旺矽、創見、上品、慶豐富、神準、橘子等七家上市公司進行業績發表，並請到工研院資深副總暨協理蘇孟宗就「AI算力競賽的真實與虛幻」，進行專家趨勢展望。

最後一日舉行業績發表會的公司，則包括雙鴻、祥碩、聯發科、聚陽、材料-KY、所羅門、上詮等七家上市公司。

證交所總經理李愛玲先前指出，為打造國際資本市場，助力建立亞洲資產管理中心，已設定五大目標，其中之一為擴展商品國際化及國際交流。

在擴大國內外機構投資人服務行銷台灣資本市場方面，證交所除結合COMPUTEX等大型活動辦理國際引資活動、並將與野村證券合辦資本論壇外，規劃10月舉辦第一屆台灣周，邀請大型資產管理公司來台參加；並舉辦創新論壇及相關競賽。

上市公司 證交所 資本市場

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