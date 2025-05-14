AI重獲關愛 美國電力基建指數反彈漲贏標普

美中關稅互降後，貿易戰暫獲喘息，帶動美股從4月4日低點出現一波強勁反彈，標普500指數、道瓊工業指數都分別大漲16.13%、10.09%，包括主要投資美國電力公用事業類股的美國電力基建息收指數，也同步大漲20.21%，反彈氣勢贏過美股標普，在標普500公用事業指數中表現亮眼。

投信法人表示，美中關稅戰緩和後，美股迎來一波強彈，AI股再度成為市場焦點，連帶電力股也頻傳漲聲。4月關稅戰造成電力股價回檔，不過隨美股這波反彈上來，電力彈升幅度比美股主要指數強勁，主要來自美國電力產業，本身受惠於設備汰舊換新潮，加上4月底西班牙、葡萄牙大停電後，電網的強固韌性管理要求激增，直接帶動電力設備升級商機大增。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌認為，全球AI發展如火如荼，最新中東國家也將加入AI基建行列，代表全球電力消費急劇增加，美國除身為消費大國，電力消費有增無減外，川普這次中東行推銷美國貨，首選輝達，向中東推行AI晶片等，看出美國爭奪全球AI霸權決心。由於AI龐大用電需求帶動下，對於電力基礎建設類股，包括上游重電與發電設備、中游輸配電及儲能與電網，以及下游電力公用事業等，都有機會進行設備汰舊換新及升級，甚至未來AI電力供不應求下，美國電力基建類股更有機會朝智慧電網、數位調度與區域互聯發展全面提升，完整提高電力彈性、輸送效率與系統治理能力，為整體美國電力產業帶來龐大基建升級商機。