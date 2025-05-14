外資買超447億元 買中信金最多之外還大買台積電、鴻海、貨櫃股

台股14日收21,782.87點，上漲452.73點， 收復季線，三大法人同步買超，外資買超447.15億元，連九買，統計外資買賣超個股發現，買超中信金（2891）34,747張最多，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、貨櫃三雄也都是外資大買超個股。

台股早盤以21,552.42點開高後走高，終場收在最高的21,782.87點，漲幅2.12%，已連續4個交易日上漲，合計上漲1,239.47點，三大法人買超618.46億元， 包括外資買超447.15億元，連續9個交易日已買超1,933.2億元；投信買超29.21億元，連五買；自營商連兩買，續買超（合計）142.09億元，其中自營商（自行買賣）買超67.16億元、自營商（避險）買超74.93億元。

台股收復季線， 盤面上由權王台積電領軍上攻，股價開高後收最高， 以999元收盤，上漲30元，漲幅3.1%，距千元關卡僅差1元，市值25兆9,068億元；聯發科（2454）漲幅0.37%，收1,360元；鴻海漲幅3.16%，以163元收盤；富邦金（2881）漲幅1.27%，收在80元，攻克月線。