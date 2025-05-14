台股飆452點 三大法人買超618億元、外資9天投1,933億元
台股14日題材眾多，包括AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）強漲，台積電（2330）提高配息、股價直逼千元，南亞科（2408）、奇鋐（3017）等多家公司財報績優等，拉抬集中市場指數飆升452.73點、漲幅達2.12%，收21,782.87點，連4天已大漲1,239.47點，總成交值續放大至4,101.69億元，三大法人買超618.46億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超447.15億元，連續9個交易日已買超1,933.2億元；投信連五買、再敲進29.21億元；自營商連兩買、續買超（合計）142.09億元，其中自營商（自行買賣）買超67.16億元、自營商（避險）買超74.93億元。
盤面上，權值五大4紅1黑，中華電（2412）續跌0.38%、收129.5元。另，台積電漲3.1%、收999元，市值來到25.91兆，躍過年線；聯發科（2454）漲0.37%、收1,360元；鴻海（2317）漲3.16%、收163元；富邦金（2881）漲1.27%、收80元，攻克月線。
統計14日集中市場收漲停個股共21檔，分別為：皇昌（2543）收86.9元，國精化（4722）收59.4元，迎廣（6117）收92.5元，億豐（8464）收435.5元，華安（6657）收68.4元，大眾控（3701）收34.2元，中櫃（2613）收32.55元，達運光電（8045）收90.8元，泰豐（2102）收21.6元，南亞科（2408）收44.95元，麗臺（2465）收62.3元，華泰（2329）收36.75元，建漢（3062）收25.1元，力達-KY（4552）收22.9元，睿生光電（6861）收54.8元，訊舟（3047）收22.95元，鈺寶-創（3150）收24.1元，京元電子（2449）收100.5元，首利（1471）收11.35元，喬鼎（3057）收10.2元，晟銘電（3013）收105.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言