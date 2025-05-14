快訊

藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保

黃子佼又與1女和解當場給錢 告訴代理人批：用極低金額打發被害人

藝人小熊高雄拍戲遭警拘提 戴帽子口罩押解北上就訊

聽新聞
0:00 / 0:00

台股飆452點 三大法人買超618億元、外資9天投1,933億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股14日題材眾多，包括AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）強漲，台積電（2330）提高配息、股價直逼千元，南亞科（2408）、奇鋐（3017）等多家公司財報績優等，拉抬集中市場指數飆升452.73點、漲幅達2.12%，收21,782.87點，連4天已大漲1,239.47點，總成交值續放大至4,101.69億元，三大法人買超618.46億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超447.15億元，連續9個交易日已買超1,933.2億元；投信連五買、再敲進29.21億元；自營商連兩買、續買超（合計）142.09億元，其中自營商（自行買賣）買超67.16億元、自營商（避險）買超74.93億元。

盤面上，權值五大4紅1黑，中華電（2412）續跌0.38%、收129.5元。另，台積電漲3.1%、收999元，市值來到25.91兆，躍過年線；聯發科（2454）漲0.37%、收1,360元；鴻海（2317）漲3.16%、收163元；富邦金（2881）漲1.27%、收80元，攻克月線。

統計14日集中市場收漲停個股共21檔，分別為：皇昌（2543）收86.9元，國精化（4722）收59.4元，迎廣（6117）收92.5元，億豐（8464）收435.5元，華安（6657）收68.4元，大眾控（3701）收34.2元，中櫃（2613）收32.55元，達運光電（8045）收90.8元，泰豐（2102）收21.6元，南亞科（2408）收44.95元，麗臺（2465）收62.3元，華泰（2329）收36.75元，建漢（3062）收25.1元，力達-KY（4552）收22.9元，睿生光電（6861）收54.8元，訊舟（3047）收22.95元，鈺寶-創（3150）收24.1元，京元電子（2449）收100.5元，首利（1471）收11.35元，喬鼎（3057）收10.2元，晟銘電（3013）收105.5元。

台積電 自營商

延伸閱讀

台積電領軍逼近千元關卡 台股漲452點收21782點

台股收盤上漲452點 台積電收999元硬挺

台股衝上生命線 台積該買還是賣？分析師還看好這幾檔

美中休兵台股反彈…限空令還有必要？網：520準備大內宣總統面子要顧

相關新聞

台股飆452點 三大法人買超618億元、外資9天投1,933億元

台股14日題材眾多，包括AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）強漲，台積電（2330）提高配息、股價直逼千元，南亞科（2408...

台股收盤上漲452點 台積電收999元硬挺

台股14日收盤上漲452.73點，終場以21,82.877點作收，成交量4,093.33億元；台積電（2330）收盤價9...

美股反彈季配息如預期拉升 台積電拚重返千元最高992元

隨著美股反彈以及台積電（2330）季配息如預期拉升至5元，台積電14日台股現股跟隨ADR走高，力拚重返千元關卡，早盤最高...

以行動護股價 泓德能源董總二人砸逾5億買進自家股票逾3000張

美國川普政府上月發動關稅戰，震撼全球，台股指數連三天重挫逾3000多點，政府主動呼籲上市櫃公司動用庫藏股護盤。但不少大股...

台股衝高逾300點 台積電開高21元續領漲

台股今14日開盤指數上漲222.28點，開盤指數為21,552.42點，開高後續揚曾漲逾300點。台積電（2330）開盤...

股利大紅包…台積電首季配息5元 185萬名股東樂透

台積電再度送出股利大紅包，董事會昨（13）日決議，調高今年首季現金股利至每股5元，創季配息以來新高。此前，台積電季配息每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。