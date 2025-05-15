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通膨降溫⋯川普又開罵鮑爾！網不看好：關稅沒談完不會降息

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統頻頻對Fed施壓，希望加快降息腳步，他近日又在社群媒體上發文砲轟「『慢半拍先生』鮑爾有什麼問題？」PTT網友無言表示，「降息是為了刺激經濟，但是川普又說現在經濟一片大好，他們倆真是急驚風遇到慢郎中」，其他人笑稱「川普自己亂搞關稅的，要不然早降息了」。

根據美國勞工部12日公布的數據，美國4月整體消費者物價指數（CPI）比3月溫和回升0.2%，月升幅低於市場預估的0.3%，且是連續第三個月低於預估，但高於3月時的負0.1%；比起去年同期上升2.3%，低於預估及3月時的2.4%升幅，是2021年2月以來最低。

CPI升幅偏低，顯示關稅效應尚未明顯推升通膨。經濟學者認為低通膨可能只是暫時，並不會使聯準會（Fed）改變審慎的政策立場。川普近日在社群媒體上發文表示，「沒有通膨，而且汽油、能源、生鮮雜貨和幾乎所有東西的價格，都在下降，聯準會必須像歐洲和中國一樣降低利率，『慢半拍先生』鮑爾有什麼問題？Fed 的策略對準備繁榮的美國來說，並不公平」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「急驚風遇到慢郎中，降息是為了刺激經濟，但是川普又說現在經濟一片大好，老鮑真的該降息嗎？」

其他人紛紛留言「越講越不降」、「FED很傲嬌的，要死撐到最後一刻」、「好了啦，顧好股市即可，債券就放手吧」、「老鮑：咬我啊」、「川普急了」、「關稅還在談判，怎麼可能降」、「老鮑很傲嬌的，你越講他越不可能降」、「每日罵鮑任務達成該去睡了」、「已經降縮表了，不要太不滿」、「阿川請去旁邊玩沙，不要影響大人做事」。

CPI Fed PTT 川普 聯準會 通膨 關稅 降息 鮑爾

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