滙損2.12億元 東陽仍是史上最賺前4月、稅前 EPS 3.74元

東陽（1319）2025年4月自結合併稅前盈餘3.94億元，稅前EPS 0.64元，雖受匯率波動影響 (本期匯兌損失2.12億，去年同期匯兌利益1.16億)，仍創同期獲利次高紀錄。若排除兩期匯兌，稅前盈餘較去年同期成長40%，更創同期最賺紀錄。

前4月自結累計合併稅前盈餘22.72億元，累計稅前EPS 3.74元，較去年同期累計成長11%，續創史上最賺前4月。若排除兩期匯率因素，稅前淨利更是較去年同期累計成長37%，史上最賺。

隨著AM市場進入傳統淡季，雖受川普關稅及匯率之亂，東陽仍持續專注本業發展，按既定計畫，不斷整理整頓、優化產品組合，加快建廠速度。目前台南科工廠正趕工興建中，七股科工區即將動工興建，同時美國德州廠也正進行擴建，為東陽未來3-5年的成長需求做好準備。