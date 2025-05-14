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台股收盤上漲452點 台積電收999元硬挺

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

台股14日收盤上漲452.73點，終場以21,82.877點作收，成交量4,093.33億元；台積電（2330）收盤價999元，上漲30元，漲幅3.1%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、長榮（2603）、廣達（2382）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、波若威（3163）及萬海（2615）；成交金額大且疲軟者則為：長榮航（2618）、上銀（2049）、鈊象（3293）、元大台灣50反1（00632R）、元大美債20年（00679B）、矽力-ky（6415）、台灣虎航（6757）及大成鋼（2027）。

第一金投顧表示，關稅持續談判，美中互相降低關稅，正往樂觀局勢發展。美國總統川普近期態度持續軟化、目前散戶未大舉進場、融資維持2,100億元低水位，短線行情有望持續。第2季急單搭配庫存回補，各產業龍頭有業績加持，各產業輪流反彈，在融資乾淨、政府護盤的雙重因素之下，盤面有望持續反彈，操作建議以各產業權值股、各產業龍頭、航空、航運、高殖利率為方向。

5月將迎來Computex展，AI相關的題材又將啟動，備受注目的台積電、CPO、關鍵零組件等族群有機會在展覽前持續上漲。其餘包括台積電、聯發科（2454）等各權值股，位置夠低皆有機會反彈。此外台灣電競三雄華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）將受惠今年PC、NB升級的趨勢，新顯卡第2季開始上市，營運有望進入旺季。選股建議以權值股、低基期、庫藏股三大方向為主。

台積電 權值股

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