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台股強攻21,700點 金融股穩漲、資金聚焦金控股利

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股14日持續上攻，大盤盤中上漲逾400點，成功突破21,700點關卡，展現強勁動能。其中，金融類股穩步上揚約0.8%，持續發揮穩定作用。

在個股表現方面，元大金（2885）盤中放量強漲超過3%，積極向季線挑戰，帶動安泰銀（2849）同步上漲約3%。富邦金（2881）則成功站上月線，並進一步向80元關卡挺進。國泰金（2882）穩步推進至60元，而中信金（2891）則穩居人氣王寶座，股價穩守40元之上。

金融股利政策方面，近期多家金控股利發放水準超過去年，吸引市場目光：包括中信金配息2.3元，華南金（2880）配股0.1元、配息1.25元，富邦金配股0.25元、配息4.25元，國泰金配息3.5元，元大金配股0.3元、配息1.55元。

法人認為，金控股利提升，加上穩健的市場表現，金融股有望成為資金避風港，在市場不確定性中發揮受惠族群的作用。

此外，國泰金董事長蔡宏圖在最新營業報告書中指出，展望2025年，新興科技應用熱絡，全球經濟展現韌性。然而，市場仍面臨多項變數，包括美國總統川普新政的潛在影響、地緣政治風險升高，以及各大央行貨幣政策走向，這些因素都將牽動市場發展。

另，觀察金控4月營收表現，有5家刷新同期高，包括玉山金、合庫金、台新金、永豐金、第一金。其中，玉山金營收67.97億元，年增18.80%、月減11.28%；合庫金營收53.37億元，年增14.38%、月減15.55%；台新金營收73.33億元，年增10.26%、月減4.92%；永豐金營收50.77億元，年增3.32%、月減8.51%；第一金營收56.50億元，年增2.30%、月減2.51%。

反觀部分金控則面臨挑戰，國泰金4月營收66.35億元，年減69.56%；中信金營收101.51億元，年減23.18%；富邦金營收-120.96億元，年減144.76%；新光金營收-62.99億元，年減256.26%。

國泰金 營收

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