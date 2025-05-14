美股反彈季配息如預期拉升 台積電拚重返千元最高992元

隨著美股反彈以及台積電（2330）季配息如預期拉升至5元，台積電14日台股現股跟隨ADR走高，力拚重返千元關卡，早盤最高992元持續逼近千元關卡，盤中在988元附近盤整，上漲約19元，市值增至25.6兆元。

法人分析，美股跟隨川普政府暫時解除AI晶片三級管制走高，伴隨美中關稅戰暫時停火，帶動市場氣氛暫時穩定，有利於科技股反彈。

台積配息政策上，台積電日前4月召開法說會，公司強調，回饋股東穩定拉高配息優於買庫藏股，並重申可持續且穩定增加的配息政策。

法人推測，台積電自由現金流仍穩健，全年現金股息將穩定提升，預估隨營收獲利提升，估2025年至2026年推測現金股利分別將為20元至24元起跳，代表後續季配息若要再拉升，可望最快於下一次5月董事會後揭曉。而台積昨董事會如預期拍板拉升季配息至5元，調升幅度約11%，2025年全年配息可望自20元起跳符合預期。

此外，台積電先前4月股價跌破900元關卡，公開資訊顯示，台積電董事長暨總裁魏哲家4月自集中市場小幅買進台積電20張，雖然張數相對前波加碼較少，但為暌違約28個月再出手買進，被外界視為關鍵指標。法人認為，魏哲家過往多次增加持股台積電都是看準時機買進，此次似也逢低加碼，實際掏腰包買進，也反映對公司營運具信心。

公開資訊顯示，不計算先前公司發放限制股信託部分使持股增加因素，魏哲家自有股數自集中市場買進為民國111年12月以來再次出現自集中市場買進，魏哲家今年4月自集中市場買進20張台積電。法人推估，若以台積當月月均價約841元，此次魏哲家估約以1,682萬元買進台積電。

另一方面台積電今年全球技術論壇陸續登場，其中台灣場次預定5月15日在新竹舉辦。依據台積電官網預告，今年技術論壇聚焦業界領先的高速運算（HPC）、智慧型手機、物聯網和汽車平台解決方案應用，同時也將更新台積電在超低功耗、射頻、嵌入式記憶體、電源管理、感測器技術、矽光子學等領域的專長技術突破等。台積電先前已舉辦2025年北美技術論壇，會中揭示下一世代先進邏輯製程技術A14計畫2028年開始生產，目前開發進展順利。