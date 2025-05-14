AI股衝鋒 台股飛躍季線漲逾370點

台股今天開高，指數飛越季線約21327點後續強，盤中一度漲逾370點，上攻21700點附近。AI概念股點火，台積電漲23元，至992元，鴻海勁揚約2%，伺服器族群廣達、緯創、華碩等雀躍，貨櫃三雄也受惠美中關稅下降與財報利多走揚。

最新數據顯示美國4月通膨降溫，延續市場看好美國與主要貿易夥伴改善關係的樂觀情緒，華爾街股市13日多收高。

台股今天以21552.42點開高，指數飛越季線約21327點，盤中一度漲約372點，攻上21702點。

至10時47分左右，台股加權指數上漲262.87點，為21593.01點；電子股漲1.56%、金融股漲0.54%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.86%。

外媒報導，美國總統川普赴沙烏地阿拉伯利雅德參加沙美投資會議，輝達執行長黃仁勳也現身，並預計發表演說，輝達股價大漲5.63%，收在129.93美元。

輝達氣勢帶旺台股AI概念股，台積電漲23元，至992元，漲幅2.37%，挑戰千元關卡。鴻海勁揚約2%，至162元，聯發科平盤。

其餘AI概念股勁揚，散熱股奇鋐大漲逾8%，伺服器族群緯穎漲近7%，廣達、緯創、華碩、台光電、技嘉等走強。

高價股欣欣向榮，信驊、世芯-KY、力旺、大立光皆漲約2%，緯穎、祥碩漲約7%。

受惠美中關稅大降，市場看好海運需求重新出籠，挹注貨櫃三雄股價，長榮有財報利多加持，今天股價漲約5%，萬海也漲約3%，陽明小漲1%。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球小型指數新增新應材、光聖、台特化3檔成分股，台特化漲停，新應材漲逾8%，光聖也勁揚約5%。