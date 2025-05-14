以行動護股價 泓德能源董總二人砸逾5億買進自家股票逾3000張

美國川普政府上月發動關稅戰，震撼全球，台股指數連三天重挫逾3000多點，政府主動呼籲上市櫃公司動用庫藏股護盤。但不少大股東透過低檔動用銀彈，捍衛自家股票，反而成為市場觀察大股東看好自家公司未來發展前景指標。

泓德能源董事長謝源一和總經理周仕晶近一個多月即砸下逾5億元，以兩人合資的投資公司太登太陽能趁股價急殺時，承接逾3000張泓德能源股票，以近期泓德能源股價在4月初由川普政府宣布對全球75個貿易國家實施10%到145%不等的對等關稅後，由211元急殺到162.5元，跌幅高達23%，泓德能源董總二人即動用自己旗下控股公司買進自家股票護盤。

謝源一和周仕昌受訪時坦承透過兩人合資的太登太陽能買進自家股票已高達3000多張。根據交易所統計，太登太陽能在4月累計買進泓德能源高達2740張，周仕昌也用個人名義加碼41張。謝源一表示，5月以來以太登公司持續加碼，估計累計買進張數已逾3000張，近一個多月買進價位在165元到190元換算，估計動用近5億元銀彈承接自家股票，泓德能源股價13日收盤價回到222元、上漲3.5%，已收復關稅戰以來缺口。

泓德能源股價重回太陽能類股股王，周仕昌進一步透露，被業界稱為能源界「一哥」的謝源一，還會持續加碼自家股票，至於為何不採取公司動用庫藏股，原因庫藏股是公司的錢，也是所有股東的錢，既然公司前景很好，大股東勇於進場買進，就是信心保證。

根據交易所統計，今年4月，大股東買進自家股票包括力鵬、商丞、高興昌、新唐、力成、高興昌、瑞智、台泥等，但多數仍透過母公司或子公司進場護盤，泓德能源決策層砸銀彈進場承接逾3000張，實屬少見。台積電董事長魏哲家上月也買進自家股票20張，是他暌違約28個月再次出手買進，被市場視為關鍵指標。

台積電股價也自關稅戰後一度跌破800元，近期收復缺口回到969元。台積電日前董事會決議通過，將2025年第1季配息由原本的4.5元增至5元，估計將發出1296.6億元股息，回饋股東。