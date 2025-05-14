MSCI調整China A Shares指數成分股 預計5月30日收盤後生效

MSCI在14日凌晨公布指數調整方案，根據MSCI的說明，這次成分股新增百利天恒等五檔股票，刪除一汽解放等15檔，調整後MSCI中國A股指數成分股減少10檔至394檔，檔數周轉率約3.7%。這次調整成分股檔數及整體權重變化有限。

MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。

近期美國對中國大陸加徵關稅，即使對話顯示關係稍微和緩，但地緣政治與貿易摩擦持續升溫，對大陸出口導向型產業構成挑戰。

此舉不僅擾動全球供應鏈，也加深市場對未來經濟前景的不確定性。在外部壓力加大的背景下，大陸內需恢復與政策應對能力將成為關鍵變數。投資人在面對多變的大陸經濟時，應保持審慎態度，靈活調整策略。