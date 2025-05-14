MSCI指數台股權重一平兩降 5月29日收盤生效

台股在MSCI最新調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重維持1.74%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.64%下調至16.56%，調降0.08%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由19.04%下調至18.99%，調降0.05%。最新權重將在5月29日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股這次無新增刪除成分股，指數成分股維持88檔，並有19檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為藥華藥（6446），其權重為0.31%，調升0.02%。權重調降最多為台灣大（3045），其權重為0.49%，調降0.02%。

這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為阿拉伯聯合大公國，權重增加0.15%；而這次權重調降最多的國家為台灣及泰國，權重降低0.08%，其餘國家權重變化不大。