台股衝高逾300點 台積電開高21元續領漲

台股今14日開盤指數上漲222.28點，開盤指數為21,552.42點，開高後續揚曾漲逾300點。台積電（2330）開盤價990元，上漲21元。

MSCI明晟公布新一季度調整，全球小型指數的成分股中，新增台股的光聖（6442）、新應材（4749）及台特化（4772）等三檔，刪除24檔，調整結果預計5月29日收盤後生效。全球標準指數成分股中，台灣並無新增或遭刪除公司。

MSCI全球小型指數的成分股中，遭刪除台股有：程科（8255）、鑽石生技（4901）、定穎投控（3715）、漢磊（3707）、遠雄港（5607）、均豪（5443）、系微（6231）、桂盟（5306）、榮成（1909）、閎康（3587）、南僑（1702）、南帝（2108）、浩鼎（4174）、飛宏（2457）、立積（4968）、神隆（1789）、順德（2351）、天虹（6937）、凌陽（2401）、農林（2913）、TPK-KY（3673）、聯合再生（3576）、鈺太（6679）、合勤控（3704）。

群益投顧表示，美政府、大金主合力作價挹注評價偏高美股高檔持強，惟川普政策特色種下隱藏風險持續。盤勢以5日線定強弱，5日線不破，短線仍屬震盪攀高格局。雖然盤勢估仍屬震盪攀高格局，惟川普政策有高度不確定性與「友(假想)敵不友盟國」風格，將令指數進入頭部套牢區之際。個股強弱分歧逐漸拉大，操作難度升高，低基期題材股擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.泛AI概念股─預期泛AI概念股是短線相對有操作空間的區塊。因為預期強勢族群將轉趨失焦、強弱分歧，選股難度轉強；COMPUTEX 2025於5月20日登場，輝達執行長黃仁勳在5月19日發表主題演講，圍繞AI指標大廠輝達相關題材，,應仍是短線較有市場熱度的區塊。

2.利基型製鞋股─即使新台幣強升，隨步入秋冬款出貨旺季，鈺齊-KY（9802）第2季營收仍有機會季增三成以上，毛利率也有望重返20%以上；鈺齊-KY表示，新台幣占比不高，近期台幣升值影響甚微。來億-KY表示，Adidas及Hoka呈穩定成長趨勢，目前正常出貨、非急單需求，產能利用率相當不錯。

周二（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,140.43點，下跌269.67點、跌幅0.64%；S&P500指數上漲0.72%；那斯達克指數上漲1.61%；費半指數上漲3.15%。台積電ADR漲3.75%，收在193.99美元，較台北交易溢價21.8%，五日漲幅12.6%。

輝達（NVIDIA）等大型科技股推動美國股市收復今年以來跌幅，美國4月CPI數據顯示核心通膨連續三個月低於預期。輝達和AMD將向沙烏地公司Humain提供晶片，用於人工智慧(AI)資料中心建設。彭博報導，川普政府正考慮允許阿拉伯聯合大公國進口超過100萬枚輝達先進晶片的協議。

美國基準10年期公債殖利率升至4.498%，周一報收於4.454%。

美國4月消費者物價指數年增率小幅回落至2.3%，是2021年初以來的低點，也低於市場所料。

三大法人周二集中市場合計買超189.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超151.5億元，投信買超14.9億元，自營商（自行買賣）買超13.4億元，自營商（避險）買超9.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,155口至2,778口，其中，外資淨空單增加3,242口至36,513口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,458口至7,365口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,600點，周賣權最大OI落在21,200點 ; 月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在14,700點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至1.14。VIX指數下降2.1至26.04。外資台指期買權淨金額3.59億元 ; 賣權淨金額0.04億元。整體選擇權籌碼面偏多。