MSCI台灣成分股調整 小型指數增新應材等3檔

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數成分股不變，在全球小型指數新增新應材等3檔、刪除朋程等24檔，調整結果將於29日收盤生效。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎，每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

統計本次MSCI調整，台股在全球小型指數新增新應材、光聖、台特化3檔成分股。

台股在MSCI全球小型指數剔除24檔成分股，包括朋程、鑽石生技、定穎投控、漢磊、遠雄港、均豪、系微、桂盟、榮成、閎康、南僑、南帝、浩鼎、飛宏、立積、神隆、順德、天虹、凌陽、農林、TPK-KY宸鴻、聯合再生、鈺太、合勤控。