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投資回歸基本面 台股第1季獲利有望挑戰兆元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美中關稅大戰停火，台股投資將回歸基本面，其中，上市櫃、創新板公司近期開始陸續公布第1季財報，隨整體單季營收連續第七季突破10兆元大關，加上當時新台幣匯率友善下，法人圈普遍預估，單季獲利有望再次達1兆元，連續第四個季度突破1兆元大關。

截至目前為止，已有逾1,200家公司率先公布第1季財報，並預計在15日全數公布完成，其中，有923家單季獲利為正數、303家虧損，二者比值為3:1，較去年第4季的2.9:1上升，顯示企業獲利持續好轉，而獲利季、年雙增的公司包括台達電（2308）、中華電（2412）、緯穎（6669）、玉山金（2884）、緯創（3231）、聯詠（3034）、智邦（2345）、瑞昱（2379）、上海商銀（5876）、京元電子（2449）等244家，占已公布的比重為20%，較去年第4季的24.1%，則呈現下降。

在提前公布財報的公司中，每股獲利（EPS）最高的是緯穎的52.7元，大立光（3008）48.28元、川湖（2059）26.35元分居二、三，信驊（5274）23.46元、材料-KY（4763）20.53元、信立（4303）15.93元、印能科技10.79元、台光電（2383）10.01元等，單季都賺逾一個股本，總計單季EPS超過5元的有40家。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧副總黃文清表示，以今年第1季營收11.5兆元，年增17.1%，創歷史同期新高，同時，新台幣兌美元匯率由32.781元走貶至33.182元來看，以出口為主的半導體、伺服器等電子股，多有匯兌收益挹注下，儘管工作天數較少，但單季獲利有機會再次站穩1兆元大關，挑戰2022年第1季寫下的1.16兆元歷史同期新高紀錄。

新台幣 財報

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