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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

總統就職三年後 法人統計：台股平均漲幅超過四成

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
聯邦投信／提供
聯邦投信／提供

距離賴清德總統就職屆滿一年進入倒數一周，市場關注台股表現。受惠美中雙方於關稅達成初步協議，台股13日勁揚200點收21,330點。根據台灣50權重上限30%指數統計資料，自總統就職日起計算，三年後平均漲幅超過四成，法人解讀，這不僅反映出台灣經濟韌性，也驗證市值型ETF作為長期投資核心資產的表現潛力。

統計歷史數據，2004年起，台股在歷屆總統就職後的一年、兩年乃至三年內，經常展現穩健上揚態勢；僅2008年因全球金融海嘯造成少數例外，其餘時期的中長期報酬皆相當亮眼，顯示台股具備良好的結構性成長動能。在這樣的市場脈絡中，市值型ETF的表現尤為關鍵。

法人表示，以市值型ETF為代表的台灣50新選擇，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）為例，便是結合大型權值股核心優勢與風險平衡機制的代表。009804所追蹤的「台灣50權重上限30%指數」，涵蓋台積電、聯發科、鴻海等台灣經濟命脈產業以及囊括電子、金融、傳產龍頭公司，同時限制單一持股權重不超過30%，有效降低持股集中風險，提升投資組合的穩健性。5月13日盤中價格一度站上11元，成交價續創新高。

法人表示，市值型ETF的核心價值，在於高度透明、緊貼市場脈動且具備與台灣整體經濟成長同步的潛力。009804提供了與台灣50完全相同的持股成分，但更有效率的權重配置方式，讓投資人可以在分散風險的同時，仍參與龍頭企業長期成長紅利，特別適合退休族或採用定期定額策略的小資族長期配置。

歷史經驗也證明，儘管短期市場可能因政策、國際政經變局或選舉因素出現波動，但只要基本面持穩，台灣股市最終仍能回歸企業價值與經濟成長本質。009804憑藉市值導向特色，未來可望持續擔綱台股長期資產配置的核心角色。

ETF 台股

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