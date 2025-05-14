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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

解除限空令 金管會要看四關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

美中關稅戰休兵，台、美股市走揚，有關台股限空令是否解禁，金管會證期局副局長黃厚銘昨（13）日未鬆口，僅表示需持續關注台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化、國內外股市表現等四大關鍵，做綜合考量。

金管會統計至12日止，信用擔保維持率已攀升到180.6%，遠超過金管會警戒指標的160%，借券賣出占比大降到1.9%，也遠低於金管會警戒值3%，顯示這波台股回穩，空方力道減弱。

黃厚銘說，受美中關稅戰暫停90日消息影響，美股12日大漲，資金湧入受貿易戰擔憂影響的大型科技股，美元是2024年11月美國總統大選來最大升幅，油價走強。

連動台股昨日漲0.95%，在亞股中僅次於日股1.74%漲幅，今年截至昨日止，台股也轉漲0.15%。

台股 金管會 關稅

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