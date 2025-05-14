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國泰投信董座張錫：看好AI這張底牌 台股仍有高點可期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
國泰投信董事長張錫。 聯合報系資料照
國泰投信董事長張錫。 聯合報系資料照

國泰投信董事長張錫昨（13）日對投資人信心喊話，他直言半導體比民生更剛需，關稅與匯率影響終將有限，長線來看重要的還是市場剛需，台股有「AI」這張底牌，看好台股今年仍有高點可以期待。

張錫被譽為「台股多頭總司令」，昨日出席「50+Talk慢活學：心態度 x 薪理財 x 新生活」退休講座時指出，在這波「股債匯大亂鬥」存活下來，要相信時間就是最好良藥，研判最壞情況已經過去，川普關稅重拳出擊最主要目標應該就是中國大陸，如今經過談判後已經暫時降至30%，算是合理稅率，預期其他國家關稅也不會被課太高。

關稅牽動通膨，進而左右聯準會降息態度，因此川普後續政策是觀察重點，以10%關稅來看，聯準會今年仍有機會緩步降息2-3碼。

面對川普的「人造熊市」，張錫提醒，在關稅衝擊下，台股企業獲利不排除有下修可能，但根據彭博預估數據，今年台灣企業盈餘估計仍呈現正成長，年增率25%，從堅實基本面來看，台股還有向上空間。另一方面，前段時期美元趨勢是走弱的，有機會吸引外資回頭布局台股，有利資金行情發酵。

近期不確定因素慢慢消失，加上COMPUTEX釋出科技展望、股東會繳出不錯數字、AI開始在下半年大量出貨，基本面偏正面發展。

下半年還是傳統旺季，因應關稅急單其實也沒那麼急，GB200仍有遞延，AI發展會愈來愈好，終端需求持續增加，四大CSP廠資本支出持續增加，中長期趨勢沒有改變，看好台股企業獲利第2季不會像過去那麼差。

全球在過去30多年建立起的供應鏈不可能在三年，甚至三個月內就重新建立起來。在美中兩大經濟體角力下，全球掀起「去中化」轉單效應。AI供應鏈將再次重組，台灣供應商除具有垂直分工與規模經濟優勢外，與美國品牌商之間深度合作，將讓台灣繼2018年美中貿易戰後再次扮演關鍵角色。


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