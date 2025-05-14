台股雙軋行情有影 外資連八買…大盤呈價漲量增有利格局

台股昨（13）日在美中關稅談判結果優於外界預期下，多頭人氣歸隊，台積電（2330）一度向千元衝關，指數終場上漲200點、收21,330點，成交量增至4,148億元，為一個月來最大，呈現「價漲量增」的有利格局。

美中關稅戰停火，激勵全球股市上演慶祝行情，台股昨日在台積電、鴻海、聯發科、廣達等大型權值股領軍，早盤以大漲344點開出，一舉重返季線，盤中最高來到21,626點、大漲497點，但在短線獲利了結與前波高檔套牢賣壓雙雙出籠下，漲勢受到牽制，終場季線未能站穩，但順利回補川普缺口。

盤面上，19大類股漲多跌少，運輸股漲勢最亮眼，上漲3.6%，其它包括電機、電子股也分別上漲逾1%；前十大權值股中，台積電、聯發科、鴻海等全面上漲，台積電最高漲至990元，終場收在969元，上漲12元；13檔千金股中以世芯-KY上漲6.5%，表現最亮眼。

三大法人同步站在買方，共買超187.8億元，其中外資買超151.5億元，連八買、合計買超1,486億元；投信買超13.2億元，連四買、累計買超61.5億元；自營商買超22.9億元、由賣轉買。至於八大公股行庫則賣超28.3億元。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農指出，籌碼面上，由於融資自年初以來大減約36%、融券卻大增逾倍至24萬張，意味市場浮額有限，新一波軋空、軋空手的「雙軋」行情已在醞釀中，有利台股持續向上。

此外，台積電ADR已率先重返半年線後，現貨價昨日收在969元、距半年線1,013元有段距離，若台積電可順利站上半年線，將可貢獻大盤近400點漲點，有利行情偏多發展。

台北國際電腦展即將登場，輝達執行長黃仁勳來台將引動一波「仁來瘋」效應，將帶動泛AI、矽光子、機器人等輪動表現，台股本波有機會趁勢向上挑戰半年線22,182點。