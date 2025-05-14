股利大紅包…台積電首季配息5元 185萬名股東樂透

台積電（2330）再度送出股利大紅包，董事會昨（13）日決議，調高今年首季現金股利至每股5元，創季配息以來新高。此前，台積電季配息每股配發現金股利4.5元，此次調幅達11.1%，共有約185萬名股東受惠。

以台積電資本額2,593.27億元計算，此次共將發出約1,296.63億元現金；至於現金股利從每股4.5元調高至5元，台積電必須多發出129.6億元現金。

台積電昨天扮演台股多頭總司令，盤中股價一度衝上990元，再次叩關千元，惟之後漲幅收斂，終場收當日最低價969元、漲12元，市值重返25兆元大關、達25.12兆元；台積電周二ADR早盤漲約3%。

台積電今年首季每股純益13.94元，將配息每股現金股利5元，普通股配息基準日訂定為今年9月22日，除息交易日為今年9月16日。依公司法規定，在該公司決定分派股息基準日前五日內，也就是自9月18日起至9月22日止，停止普通股股票過戶，並於10月9日發放。

此外，台積電的美國存託憑證，除息交易日及配息基準日皆為今年9月16日。

回顧台積電季配息歷史，單季配發每股現金股利金額愈來愈高，2019年首季改為季配息之後，當季每股現金股利為2元，而後一路提高，2024年首季，台積電單季每股現金股利來到4元，去年第3季再攀高到4.5元，今年首季來到5元新高峰。

台積電先進製程實力獨步武林，被認為是帶動其營收與獲利表現呈現增長趨勢的主要動力之一。該公司從2020年第3季以後，每季都賺至少半個股本，甚至從2022年第3季至今，已出現五個季度各賺進超過一個股本，去年則首次年度賺進超過四個股本，2022年與2023年也各賺進超過三個股本。