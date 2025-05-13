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台積電缺席 台指期夜盤21時30分上漲百點

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台積電缺席 台指期夜盤21時30分上漲百點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

13日台指期夜盤在美股道瓊、那斯達克電子盤漲跌互見走勢中，以21,358點、小漲3點開出後，一度在平盤上下震盪游走，未能延續日盤勁揚氣勢，但在晚間8點過後，隨那斯達克電子盤漲勢擴大下，一度上衝至21,458點、上漲103點，在21點30分時，上漲94點、在21,450點附近。

其中，美股道瓊電子盤主要受UnitedHealth宣布暫停全年業績指引，拖累道指盤前跌逾200點，不過盤前公布的4月核心CPI月率低於市場預期，帶動市場資金激勵那斯達克電子盤走勢，也帶動台指期夜盤走勢。

台積電（2330）期貨在公司召開重大訊息說明會，在18點35分起暫停盤交易，主要是轉讓設備予世界先進（5347）並擴大資本支出，在暫停交易前，夜盤成交972元、上漲3元、漲幅0.3%，而未受影響的電子、半導體期貨在9:30時，分別上漲0.5%、0.4%。

台股13日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲200點，收21,330點，其中外資現貨買超151.7億元，連八買、合計買超金額達1,486億元，同時在台指期未平倉淨空單方面，淨空單小減234口至36,513口；投信、自營商則是分別買超15億元、22.9億元，三大法合計買超189.5億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，13日台股價漲量增，出現多方缺口，但KD出現高檔背離，K值也下彎，且量能過度放大，短線上提防高檔震盪，不過下方有上揚的5、10、20日線，支撐力道強，只要缺口低點21,176有守，就有重新挑戰季線的機會。

其中，受惠關稅停戰的航運、具漲價題材的記憶體、4月業績成長股，以及黃仁勳來台帶動的AI旋風受惠股，都有機會成為盤面焦點。

台指期 台積電 台股

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