聯邦投信統計：總統就職滿周年 台股慶祝行情機率高

美中關稅戰休兵90天，市場避險情緒迅速降溫，資金積極回補股市。台股在國際資金與基本面共振下，投資氣氛顯著回溫。回顧歷史經驗，類似的樂觀情緒其實並非首次出現。

聯邦投信統計，自2004年起，台股在歷屆總統就職後的一年、兩年乃至三年內，經常展現穩健上揚的態勢，顯示政治穩定與新政策逐步到位有助於強化市場信心。只有2008年因全球金融海嘯造成少數例外，其餘時期的中長期報酬皆相當亮眼。

聯邦投信統計，根據台灣50權重上限30%指數統計資料，自總統就職日起計算，三年後平均漲幅超過四成，不僅反映出台灣經濟結構的韌性，也驗證市值型ETF作為長期投資核心資產的表現潛力。

以聯邦台灣精彩50（0050） （009804）為例，便是結合大型權值股核心優勢與風險平衡機制的代表。聯邦投信解釋，009804追蹤「台灣50權重上限30%指數」，涵蓋台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等台灣經濟命脈產業，並囊括電子、金融、傳產龍頭公司，同時限制單一持股權重不超過30%，有效降低持股集中風險，提升穩健性。

聯邦投信表示，市值型ETF的核心價值，在於高度透明、緊貼市場脈動，且具備與台灣整體經濟成長同步的潛力。009804提供與台灣50（0050）完全相同的持股成分，但更有效率的權重配置方式，讓投資人可以在分散風險的同時，仍參與龍頭企業長期成長紅利，特別適合退休族或採用定期定額策略的小資族長期配置。