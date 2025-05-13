外資買超151億加碼陽明、南亞科 調節群創、華邦電
美中談判決定大降關稅，美股上演慶祝行情，台股今天盤中勁揚近500點，但因解套賣壓出籠漲勢收斂；外資今天買超新台幣151.56億元，買超陽明3萬9367張居冠，受惠DRAM價格調漲的南亞科則排第2。
台股今天收盤漲200.6點，收在21330.14點，成交值新台幣3905.07億元。
三大法人同步買超，合計買超189.54億元，其中外資及陸資買超151.56億元、自營商買超22.98億元、投信買超15億元。
外資買超前10名金融股即占4檔、貨櫃2檔、科技股1檔、不同類型ETF有3檔，依序為陽明、南亞科、中信金、長榮、期街口布蘭特正2、國泰金、元大滬深300正2、中信上游半導體、台新金、凱基金。
外資賣超排名則以面臨面板需求減緩的群創賣超3萬2988張居冠；華邦電賣超1萬3833張居次。
三星、SK海力士宣布調漲DRAM報價，帶動南亞科收在40.9元漲停；華邦電盤中觸及漲停，收在17.9元，漲8.16%；不過外資今天買超南亞科第2，賣超華邦電第2，操作不同調。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言