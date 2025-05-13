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外資買超151億加碼陽明、南亞科 調節群創、華邦電

中央社／ 台北13日電

美中談判決定大降關稅，美股上演慶祝行情，台股今天盤中勁揚近500點，但因解套賣壓出籠漲勢收斂；外資今天買超新台幣151.56億元，買超陽明3萬9367張居冠，受惠DRAM價格調漲的南亞科則排第2。

台股今天收盤漲200.6點，收在21330.14點，成交值新台幣3905.07億元。

三大法人同步買超，合計買超189.54億元，其中外資及陸資買超151.56億元、自營商買超22.98億元、投信買超15億元。

外資買超前10名金融股即占4檔、貨櫃2檔、科技股1檔、不同類型ETF有3檔，依序為陽明、南亞科、中信金、長榮、期街口布蘭特正2、國泰金、元大滬深300正2、中信上游半導體、台新金、凱基金。

外資賣超排名則以面臨面板需求減緩的群創賣超3萬2988張居冠；華邦電賣超1萬3833張居次。

三星、SK海力士宣布調漲DRAM報價，帶動南亞科收在40.9元漲停；華邦電盤中觸及漲停，收在17.9元，漲8.16%；不過外資今天買超南亞科第2，賣超華邦電第2，操作不同調。

南亞科 外資

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