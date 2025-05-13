大摩：美中暫降對等關稅 主要電子產品總稅率一覽表

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「美中削減關稅影響」報告中指出，美中大舉互降關稅，對4月9日未獲豁免的電子產品是緩解，五項產品最受惠，有利於對關稅相當敏感的消費科技產品，尤其是蘋果供應鏈。短期內，鴻海（2317）及大立光（3008）股價將有機會表現出色。

不過，這五項產品的「對等關稅」稅率雖然暫時降到10%，但由於還有《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）及301條款關稅，因此總關稅稅率並不相同。至於關稅戰休兵是否緩解近期新台幣兌美元升值帶來的毛利率壓力，大摩將持續觀察。

在這五項產品中，以智慧音箱及遊戲機的總稅率30%最低，也就是IEEPA稅率20%加上對等關稅10%；其次是藍牙揚聲器及電視的37.5%，除了IEEPA及對等關稅之外，再加上7.5%的301條款關稅；無線耳機（包括AirPods）的總關稅稅率55%最高，除了IEEPA及對等關稅之外，再加上高達25%的301條款關稅。

至於先前已豁免對等關稅的電子產品項目，對等關稅已經是零，但至少還要課徵IEEPA稅，所以總稅率至少為20%，其次是27.5%，最高則是45%，差別在於301條款關稅稅率不同。

在這些產品中，以智慧機（包括iPhone）、平板／筆電、鍵盤等三項產品的總稅率20%最低；其次是智慧手錶、其他網通產品、迷你電腦等三項產品的總稅率為27.5%，也就是IEEPA稅加上7.5%的301條款關稅；路由器、伺服器、迷你電腦主機等三項產品的總稅率為45%，因為301條款關稅高達25%。