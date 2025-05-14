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沙國大單推動Nvidia上揚 美股史指收復今年所有跌幅

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就市論勢／AI 族群 躍投資重心

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（13）日上漲200點收21,330點，成交量約4,148億元。回顧近月，市場確實經歷多空快速轉換局面：美國一度擬課徵高額關稅、新台幣匯率連續急升，以及美中貿易緊張關係突現轉圜，讓股市表現如坐雲霄飛車。

儘管指數在一個月後看似回到原點，但個別投資組合績效可能出現顯著分歧。如今指數再度站穩21,000點，市場關注焦點在於是否仍有機會挑戰年初約23,000點的波段高點。

綜觀已公布2025年第1季財報，表現優於預期公司多集中在AI產業鏈。受惠AI伺服器出貨暢旺，相關廠商第1季毛利率普遍亮眼。展望第2季，隨輝達（NVIDIA）GB200伺服器開始放量出貨，預期AI供應鏈營運仍有望維持高峰。因此指數若要再創新高，AI產業強勁表現無疑是關鍵驅動力。

相較之下，半導體產業由於美國對半導體關稅細節懸而未決，相關個股在此波反彈表現相對弱勢。然一旦這些不確定因素塵埃落定，晶圓代工等半導體族群有望迎來一波落後補漲行情，成為推升指數另一股重要力量。

投資建議

當前市場存有不確定因素，投資策略應聚焦前景相對明確產業。第2季投資重心，建議持續關注AI供應鏈，包括先進製程晶片供應商、散熱模組、導軌、電源供應器、機櫃、銅箔基板（CCL）及系統組裝等關鍵環節。

選擇標的時，台灣廠商核心競爭力尤為重要。在全球供應鏈重組趨勢下，具備多元生產據點、擁有產能彈性移轉能力企業，更有機會爭取到轉移訂單。考量市場波動性，建議優先關注營運穩健、財務狀況良好的績優權值股。

AI 半導體

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