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證交所中東引資 收穫豐

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所董事長林修銘與J.P.Morgan代表會後合影。 證交所／提供
證交所董事長林修銘與J.P.Morgan代表會後合影。 證交所／提供

臺灣證券交易所董事長林修銘近日率團前往中東，背負鏈結中東市場、引進資本及商品、提升國際能見度等三大任務；此行再度拜訪阿布達比交易所，並就ETF等跨境商品進行實質討論，希望透過跨境商品及引資活動將帶來兩邊市場互利。

證交所高層5月連連造訪中東，林修銘於4日至10日率團前往阿拉伯聯合大公國，拜會當地交易所、十家主權基金與金融機構，包括資產管理公司及保管銀行等。這是繼去年10月，再次前往中東與重要機構及投資人交流，以加深市場連結，宣傳台灣資本市場優勢。總經理李愛玲本周也前往中東參加國際證監會組織（IOSCO）活動。

林修銘此次中東行收穫豐碩，6日與杜拜交易所簽署合作備忘錄（MOU）深化雙邊交易所合作關係，本次合作備忘錄聚焦於跨境上市商品、市場推廣及資訊交換等項目，執行實質的合作項目，發掘更多雙邊市場互補的優勢，尤其是ETF商品跨境掛牌，探索台灣-杜拜共同發展商品的可能性。

杜拜是國際金融中心，杜拜交易所亦為世界交易所聯合會（WFE）會員。回顧證交所耕耘中東地區的歷史，2007年與阿布達比交易所簽署合作備忘錄，去年10月拜訪阿布達比交易所，雙方已表達合作意願後，此行再度與該交易所高層進行會談，就跨境商品進行實質討論。

除代表與杜拜簽署合作備忘錄外，林修銘還應杜拜交易所邀請出席Capital Market Summit 2025，與杜拜交易所、巴林證券交易所及納斯達克交易所代表共同參與「Bridging Borders: Cross-Border Capital Flows」專題會談，分享跨境資本流動面對的挑戰及監理風險，預期帶來的效益，以及台灣證交所聚焦的推動業務。

林修銘分享跨境商品掛牌是促成資本流動的典範模式，證交所積極與鄰近市場洽談跨境ETF商品掛牌，並將於今年迎來台、日合作項目。最後，台灣與中東資本市場存在互補關係，透過跨境商品及引資活動將帶來互利共榮。

中東 杜拜 證交所

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