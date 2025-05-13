美中休兵 台股限空令可解？金管會說要看四關鍵

美中關稅休兵，使美股12日大漲、美元也走升，連動台股13日上漲0.94%，是否為台股限空令解禁的時機？證期局副局長黃厚銘並未鬆口，僅表示仍將持續關注四大狀況。

一是台美關稅談判結果，二是相關經濟參數，三是國際金融情勢變化，四是證券交易市場情況。

據金管會到12日止統計，信用擔保維持率已攀升到180.6%，已遠超過金管會警戒指標的160%，借券賣出占比則大降到1.9%，也遠低於金管會警戒值的3%，顯示這波台股回穩，空方力道已減弱。

金管會於4月7日起祭出三大救市措施，其中兩項是台股限空令。一、調降投資人每日盤中借券賣出總量，從「前30日均量的30%降到3%」等同外資借券賣出打一折，嚴打外資禿鷹。

二、拉高融券保證金成數到130%，提高空方成本。三、投資人經證券金融事業或證券商同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他多元擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

該措施原先僅實施五天到11日，金管會在12日宣布再延長五天到18日止，19日則宣布「無限期」直到市場穩定為止。