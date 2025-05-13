景順：資金逆轉回流 看好美國中小型股票

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，近期關稅政策的緩和、貿易政策趨向正常化及美國目前聚焦於減稅，可能會推動市場回到2025年之前的狀態；接下來看好美國股票，尤其是中小型股票。

趙耀庭表示，中美經貿談判迅速達成協議讓市場感到意外，加以上周達成的美英貿易協議，顯然白宮希望以比預期更快的速度緩解貿易緊張局勢。由於投資人對關稅的擔憂開始減少，美國、印度和日本的股市在過去幾周都出現上漲。

從中國大陸經濟角度來看，這種顯著的緩和可能會推動未來幾個月出口激增。儘管如此，大陸進口到美國的商品徵收30%額外關稅可能會產生影響，這意味著未來90天內所有人都將關注這些關稅對中美經濟活動的影響。此外，電子和半導體等行業的關稅不確定性仍然存在。

趙耀庭表示，由於對美國國內政策波動的擔憂引發對經濟衰退的恐懼，市場情緒導致美國資產遭到拋售。現在，可能會看到這種資金流動的逆轉。關稅不確定性減少降低經濟衰退的可能性。投資人有可能看穿近期經濟數據的疲弱階段，開始對美國經濟和資產的復甦進行定價。美國政府似乎正在進行政策轉向，一方面緩和關稅政策，另一方面則專注推出更多推動成長的政策，例如減稅。

趙耀庭表示，也看好歐洲和美國的投資等級債券，因為其收益率具吸引力，總體經濟環境正在改善。大陸市場大致回復到4月初美國宣布「解放日」關稅之前的水準。大陸的電動汽車電池、建築機械、家電和寵物食品公司等產業可望會從中受惠。