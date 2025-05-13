拉貨效應發威 上市公司4月營收年成長15.37％

受惠於美國對等關稅拉貨效應，據臺灣證券交易所統計，全體上市公司4月營收較去年同期成長15.37％，當中又以電腦及周邊設備業成長最多；累計營業收入較去年同期成長16.94％。

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計952家及88家，共計1,040家皆已於5月12日前完成114年4月營收申報作業。

依據上市公司公告4月營收顯示，4月全體上市公司營收總計3兆7,937億元，較去年同期成長5,053億元、15.37%，營收成長公司共627家，衰退公司共413家。另累計至4月，全體上市公司營收總計14兆5,763億元，較去年同期成長2兆1,120億元、16.94%，營收成長公司共674家，衰退公司共366家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司4月營收成長較大之產業，電腦及周邊設備業受惠AI 伺服器需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，半導體業受惠AI晶片需求，致本月較113年同月成長。

至於4月份營收衰退較大之產業，金融保險業因金融市場波動，建材營造業因本期完工可交屋成屋量減少，塑膠工業因市場需求疲弱使原料價格下跌，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至4月營收成長較大之產業，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因金融市場波動影響，貿易百貨業因個別公司認列投資利益減少，其他業因依承接工程進度認列收入及個別公司調整產品，致累計營收衰退。