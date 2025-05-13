外資買超151億元最愛陽明 買賣超第二名竟是同族群

美中關稅戰按下90天暫停鍵，台股13日收21,330.14點、上漲220.6點，連3天已累計上漲786.74點。

三大法人終於同步選站多方，聯手買超189.55億元，其中外資5月以來天天買超、再敲進151.57億元，累計8個交易日已搶進1,486.05億元。

統計外資13日買賣超個股發現，買超陽明海運（2609）39,367張最多，其次是南亞科（2408）買超22,843張；賣超則以群創（3481）調節32,988張為最重，而12日買超冠軍華邦電（2344）也遭反手賣超13,833張居次。

兩大權值股台積電（2330）連3買、續買超6,730張，鴻海（2317）則止步連7買、轉賣超4,656張。

台股封閉4月初缺口，盤中觸及季線，三大法人合計買超買超189.55億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超151.57億元，連8買；投信買超15億元，連4買；自營商買超（合計）22.98億元，為終結連10賣轉買，其中自營商（自行買賣）買超13.43億元、自營商（避險）買超9.56億元。