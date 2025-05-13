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外資買超151億元最愛陽明 買賣超第二名竟是同族群
美中關稅戰按下90天暫停鍵，台股13日收21,330.14點、上漲220.6點，連3天已累計上漲786.74點。
三大法人終於同步選站多方，聯手買超189.55億元，其中外資5月以來天天買超、再敲進151.57億元，累計8個交易日已搶進1,486.05億元。
統計外資13日買賣超個股發現，買超陽明海運（2609）39,367張最多，其次是南亞科（2408）買超22,843張；賣超則以群創（3481）調節32,988張為最重，而12日買超冠軍華邦電（2344）也遭反手賣超13,833張居次。
兩大權值股台積電（2330）連3買、續買超6,730張，鴻海（2317）則止步連7買、轉賣超4,656張。
台股封閉4月初缺口，盤中觸及季線，三大法人合計買超買超189.55億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超151.57億元，連8買；投信買超15億元，連4買；自營商買超（合計）22.98億元，為終結連10賣轉買，其中自營商（自行買賣）買超13.43億元、自營商（避險）買超9.56億元。
韓媒報導，三星、SK海力士將調漲DRAM價格，漲幅達兩位數。DRAM雙雄量價持續升溫，但外資買賣超情況卻大不同。華邦電噴逾20萬張大量，股價大漲8.16%、收17.9元，但外資卻反手賣超近1.4萬張，列賣超第二大；反觀南亞科成交量也衝出近14.7萬張，股價漲停收40.9元，至收盤排隊買單仍高掛逾10萬張，外資買超近2.3萬張，高居買超第二名。
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