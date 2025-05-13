前進中東引資 證交所董座林修銘訪阿拉伯聯合大公國

臺灣證券交易所林修銘董事長於4日至10日率團前往阿拉伯聯合大公國，拜會當地交易所、主權基金、資產管理公司及保管銀行等機構，這是繼去年10月，再次前往中東與重要機構及投資人交流，以加深市場連結，宣傳台灣資本市場的優勢。

林修銘此行前往中東，代表證交所與杜拜交易所合作簽署備忘錄(MoU)，深化雙邊交易所合作關係。杜拜是國際金融中心，杜拜交易所亦為世界交易所聯合會(WFE)會員。本次合作備忘錄聚焦於跨境上市商品、市場推廣及資訊交換等項目，執行實質的合作項目，發掘更多雙邊市場互補的優勢，尤其是ETF商品跨境掛牌，探索台灣-杜拜共同發展商品的可能性。另外，回溯至2007年證交所與阿布達比交易所已簽署合作備忘錄(MoU)，繼去年10月拜訪阿布達比交易所，雙方已表達合作意願後，此行再度與該交易所高層進行會談，就跨境商品進行實質討論。

此外，林修銘應杜拜交易所邀請出席Capital Market Summit 2025，與杜拜交易所、巴林證券交易所及及納斯達克交易所代表共同參與「Bridging Borders: Cross- Border Capital Flows」專題與談，分享跨境資本流動面對的挑戰及監理風險，預期帶來的效益，以及臺灣證券交易所聚焦的推動業務。林修銘分享跨境商品掛牌是促成資本流動的典範模式，證交所積極與鄰近市場洽談跨境ETF商品掛牌，並將於今年迎來臺、日合作項目。最後，台灣與中東資本市場存在互補關係，透過跨境商品及引資活動將帶來互利共榮。

除了接洽中東兩家主要交易所；為積極宣傳台灣資本市場，持續與當地金融機構及主權基金交流，證交所團隊積極拜訪10家金融機構及主權基金，介紹國內市場最新發展動態。回顧2024年人工智慧產業蓬勃發展的浪潮，台灣的半導體產業作為全球AI產業供應鏈的核心，台灣資本市場市值及成交量皆顯著增長；更就2025年4月全球股市受到關稅議題影響，普遍呈現下跌走勢，惟臺股指數領先反彈，再次展現市場的韌性及投資人的信心。證交所希望透過此次拜訪行程，讓中東地區的投資人能夠更深入了解臺灣市場的價值與潛力，深化雙方投資關係，並聽取外資對台灣市場機制相關建議。