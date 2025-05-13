張錫曝談判籌碼：台灣有AI這張底牌 晶片製程技術目前仍難被取代

素有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫對投資人信心喊話，關稅與匯率的影響終將有限，長線來看重要的還是市場剛需，台股有「AI」這張底牌，晶片製程的技術目前仍難被他國取代，這就是台灣談判的籌碼；台股也因為掌握AI發展的命脈，才更有轉嫁成本的話語權，AI仍是市場成長的主要引擎。

張錫13日出席退休講座，他進一步指出，在美中兩大經濟體的角力下，全球掀起「去中化」轉單效應，AI供應鏈將再次重組，台灣供應商除了具有垂直分工與規模經濟的優勢之外，與美國品牌商之間的深度合作，將讓台灣繼2018年美中貿易戰後再次扮演關鍵角色，提升在全球市場中的重要地位，在這波「股債匯大亂鬥」存活下來，要相信時間就是最好的良藥。

面對川普「人造熊市」，張錫則提醒，在關稅衝擊下，台股企業獲利不排除有下修的可能，但根據彭博預估的數據，今年台灣企業盈餘預估仍呈現正成長，年增率達25%，不用過度驚慌，尤其如果想以退休為理財目標的話，更是要看長、看遠；縱使強如股神巴菲特，他大部份的資產也是在50歲後才累積，投資重要的是訴諸理性、相信定期定額帶來的複利效果，理財永遠不嫌晚。

張錫也以自己為例，從年少時就養成了定期檢視財務狀況、分散投資風險的習慣。建議拆分不同功能區塊來動態調整；如AI產業當道，可善用成分股布局AI相關產業鏈的國泰台灣科技龍頭（00881）打包AI發展趨勢；在震盪格局下，國泰永續高股息（00878）則更能發揮抗震優勢，ETF也有季配息機制，產業配置分散多元，始終穩坐ETF受益人數的冠軍寶座，且00878將在19日除息，也是5月台股ETF的人氣王。