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三大法人齊心買超189億元 外資8天掃貨1486億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股13日電金航齊揚，集中市場一舉封閉4月缺口，終場收高200.6點、報21,330.14點。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
台股13日電金航齊揚，集中市場一舉封閉4月缺口，終場收高200.6點、報21,330.14點。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

美中休戰90天並互降關稅，台股13日電金航齊揚，集中市場一舉封閉4月缺口，終場收高200.6點、報21,330.14點，總成交值放大至3,905.1億元，三大法人買超189.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超151.57億元，連續8個交易日已注資1,486.05億元；投信連4買、再敲進15億元；自營商止步連10賣、轉買超（合計）22.98億元，其中自營商（自行買賣）買超13.43億元、自營商（避險）買超9.56億元。

盤面上，權值五大4紅1黑，僅中華電（2412）小跌0.76%。其中，台積電（2330）漲1.25%、收969元，市值回升至25.13兆元，且盤中最高990元、觸及年線，並帶動中砂（1560）、世禾（3551）、牧德（3563）、萬潤（6187）、迅得（6438）、昇陽半導體（8028）等供應鏈族群齊漲逾4%。

鴻海（2317）持續量增至9.1萬餘張，股價收漲3.27%、報158元，站上季線，盤中最高161.5元，鴻家軍陽程（3498）盤中攻上漲停44.75元鎖死到底，中揚光（6668）、建漢（3062）、樺漢（6414）、廣宇（2328）等也攜手收高。

聯發科（2454）量增至9,161張，股價上漲3.04%、收1,355元，躍過月線；廣達（2382）挾近3.2萬張成交量，收高1.35%、報262元。

另，統計集中市場收漲停個股共9檔，以AI、機器人概念占多數。依漲幅排序分別為：大量（3167）漲9.99%，收84.8元，成交量3,361張；嘉威（3557）漲9.96%，收54.1元，成交量763張；南亞科（2408）漲9.95%，收40.9元，成交量146,933張；菱光（8249）漲9.92%，收50.4元，成交量5,227張；喬鼎（3057）漲9.92%，收9.31元，成交量206張；麗臺（2465）漲9.88%，收56.7元，成交量837張；動力-KY（6591）漲9.87%，收60.1元，成交量5,181張；大銀微系統（4576）漲9.76%，收135元，成交量10,740張；鈺齊-KY（9802）漲9.52%，收107元，成交量2,319張。

三大法人 外資 自營商

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