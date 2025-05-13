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台股上漲200點收21,330點 台積電上漲12元收969元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。林澔一／攝影
台股示意圖。林澔一／攝影

受美中關稅戰趨緩，帶動台股13日收復川普關稅跳空缺口，早盤以21,474.02點開出，終場收21,330.14點，上漲200.6點，漲幅0.95%，成交量3,905.1億元。櫃買則收228.18點，上漲2.12點，台積電（2330）收969元，上漲12元。

盤面上以類股來看，以航運、居家生活、其他電子、運動休閒、半導體、電機機械、綠能環保、數位雲端等表現較為強勢，另外則以油電燃氣、食品、塑膠、百貨、紡織、造紙等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、長榮海運（2603）、聯發科（2454）、陽明海運（2609）、廣達（2382）、萬海航運（2615）、和椿（6215）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）、上銀（2049）、彬台（3379）、元太（8069）、亞光（3019）、華邦電（2344）、智邦（2345）、高技（5439）、創惟（6104）、新日興（3376）、國泰金（2882）等。

而量大弱勢的則有，緯穎（6669）、聯鈞（3450）、旺矽（6223）、台光電（2383）、華星光（4979）、欣興（3037）、華城（1519）、金像電（2368）、新盛力（4931）、台達電（2308）、AES-KY（6781）、京元電子（2449）、祥碩（5269）、信立（4303）、台灣虎航（6757）等。

統一投顧表示，中美貿易談判重見曙光，雙方大幅互降關稅，令全球經濟得到喘息空間。隨Computex展在即、科技大咖紛紛來台演講，新台幣匯率逐漸走穩，加上目前台股技術面籌碼面正向看待，有利台股收復關稅缺口並站上季線，後續仍須留意美對台關稅政策影響，建議選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台股 關稅

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