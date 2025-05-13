AI指標強力放電 法人：關注兩重點

在美國總統川普近期不斷釋出如美中瑞士經貿會談、美英對等關稅談判結果等利多因素情況下，美股四大指數於5月分別上漲1.4%~5.5%之間，尤其以與台股關聯性較大的那斯達克指數與費半指數分別上漲2.7%及5.5%為最多。

2025-05-13 03:00