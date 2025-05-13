AI指標強力放電 法人：關注兩重點
美中降稅、暫緩關稅90天，激勵那指與費半指數分別勁揚4.35%、7.04%，台股13日強力放電，AI概念族群也紛紛表態。
盤中，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等重量級指標股齊步上揚，而獲大摩給予優於大盤的世芯-KY（3661）更牽手創惟（6104）觸及漲停。奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、嘉澤（3533）、川湖（2059）、佳世達（2352）、智邦（2345）、英業達（2356）等AI相關個股亦攜手走強，成為多方強力推手。
由基本面觀察，4月上市櫃營收規模前五大公司皆由AI概念族群囊括，依序為鴻海、台積電、廣達、緯創（3231）、文曄（3036）。其中，鴻海營收6,413億元，月增16.1%、年增25.5%，創歷年同期新高；台積電營收3,495億元，月增22.2%、年增48.1%，改寫歷史新高；廣達營收1,540億元，緯創營收1,337億元、文曄營收1,180億元。
法人指出，5月市場關注兩項重大議題：1.川普對等關稅後續影響、2.輝達5月28日財報的表現，而目前正值美國科技股財報周，前景展望及關稅政策備受關注。法人認為，美中貿易談判轉趨正向，市場信心逐步回升，資金焦點可望重回企業基本面及台北國際電腦展（COMPUTEX）等重要題材。若4月營收與第1季財報表現優於預期，加上企業後市展望優化，部分個股有機會率先脫穎而出，成為市場關注焦點。
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