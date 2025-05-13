富達國際：貿易不確定性仍影響消費者信心 中性看股市
富達國際指出，貿易不確定性仍影響消費者信心。由於不確定性仍高，股市波動性加劇，因此對股市保持「中性」，對美股的評級也從「加碼」下調至「中性」。
富達國際指出，受到貿易不確定性和消費者信心下降的影響，投資人對美國經濟可能陷入衰退的擔憂日益加劇。美國通貨膨脹仍高於目標區間，這可能限制聯準會（Fed）因應經濟下滑的政策空間。
在信用債方面，富達認為，基本面依然穩固，但利差縮窄的情況下，評價面仍相當昂貴。綜合考量下，富達對信用債也給予「中性」評級。另外，隨著經濟成長放緩，加上評價面開始有吸引力，公債前景看好，給予「加碼」評級。
展望後市，富達指出，Fed正在評估關稅政策對通膨與實體經濟的影響，暗示停滯性通膨的風險增加。面對諸多不確定，投資人不妨從優質基本面與合理評價面出發，以全球優質股息策略，搭配全球優質債券作為主要核心資產配置，在全球各地找到收益機會，抵禦市場波動。
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