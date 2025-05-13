美中降關稅航運股強漲 業者：貨量復甦運價觸底緩升

美中大幅降低關稅，市場看好海運需求回籠，貨櫃三雄等航運股聯手強漲，陽明、萬海、中櫃早盤亮燈。業者表示，中美貨量將復甦，但最多6、7成，因不少供應鏈已轉移生產，預期今年運價在第2季觸底後將緩升。

美國與中國在瑞士為期兩天的貿易會談結束，根據白宮12日公布的聯合聲明，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。

美中關稅大減，市場看好，原本暫緩的海運、物流需求將重新出籠。CNBC報導，業者預期，海運、貨運、倉儲與鐵路業者未來4到6週將大幅提高貨運量，價格也將提高。

長榮、陽明、萬海今天聯手放量大漲。長榮早盤股價一度漲逾9%，至238元高點；陽明早盤亮燈攻上漲停板79.7元，但盤中漲幅收斂至5%，盤中成交量已超過8萬張；萬海早盤也攻上漲停96.6元，成交量超過5萬張。

貨攬業者台驊早盤大漲逾9%，經營碼頭貨櫃裝卸業務的中櫃今天早盤漲停至31.55元。

台驊總經理顏益財表示，中美關稅大幅降低後，推估貨量最多復甦6、7成，主要是供應鏈逐步轉移到東南亞，中美貨量要回復到以前的水準也不可能。

他進一步說，第2季部分訂單只是暫緩或延後，預料第3、4季會反彈不少，將會有「補貨潮」，畢竟出貨需求還是存在，尤其是低單價性價比高的民生必需品，但可能還不到「搶貨」的程度，預料第2季是運價谷底，第3季起運價將觸底好轉，緩步上升。