快訊

擬收卡達「飛行宮殿」當空軍一號惹議 川普：不收免費飛機「愚蠢」

老店又少一家…苦茶之家總店休業 網不捨這款甜品回憶

NONO被控7性犯罪 士林地院一審1罪判刑2年6月

美中降關稅航運股強漲 業者：貨量復甦運價觸底緩升

中央社／ 台北13日電

美中大幅降低關稅，市場看好海運需求回籠，貨櫃三雄等航運股聯手強漲，陽明、萬海、中櫃早盤亮燈。業者表示，中美貨量將復甦，但最多6、7成，因不少供應鏈已轉移生產，預期今年運價在第2季觸底後將緩升。

美國與中國在瑞士為期兩天的貿易會談結束，根據白宮12日公布的聯合聲明，美國將把對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，雙方應於5月14日前落實。

美中關稅大減，市場看好，原本暫緩的海運、物流需求將重新出籠。CNBC報導，業者預期，海運、貨運、倉儲與鐵路業者未來4到6週將大幅提高貨運量，價格也將提高。

長榮、陽明、萬海今天聯手放量大漲。長榮早盤股價一度漲逾9%，至238元高點；陽明早盤亮燈攻上漲停板79.7元，但盤中漲幅收斂至5%，盤中成交量已超過8萬張；萬海早盤也攻上漲停96.6元，成交量超過5萬張。

貨攬業者台驊早盤大漲逾9%，經營碼頭貨櫃裝卸業務的中櫃今天早盤漲停至31.55元。

台驊總經理顏益財表示，中美關稅大幅降低後，推估貨量最多復甦6、7成，主要是供應鏈逐步轉移到東南亞，中美貨量要回復到以前的水準也不可能。

他進一步說，第2季部分訂單只是暫緩或延後，預料第3、4季會反彈不少，將會有「補貨潮」，畢竟出貨需求還是存在，尤其是低單價性價比高的民生必需品，但可能還不到「搶貨」的程度，預料第2季是運價谷底，第3季起運價將觸底好轉，緩步上升。

萬海 關稅

延伸閱讀

關稅衝擊後美國科技股復甦 尖端科技具長期增長潛力

美中降稅引爆多頭！台積電市值重返25兆元 供應鏈狂歡

美學者：對台關稅可能降到10% 優勢產業壓力仍大

川普關稅風暴延燒 寬量國際匯集龍頭台廠提因應對策

相關新聞

美中關稅談判緩緊張 台積電上漲33元推升台股上衝近500點

台股13日開盤指數上漲344.48點，開盤指數為21,474.02點；開盤後持續走高，大盤指數走升到21,626點，上漲...

美中關稅戰暫休兵 台股一開盤回補4月跳空缺口漲幅1.6％

美中關稅戰暫時休兵，互相大降關稅，美股四大指數均大漲，台股以2萬1474點開盤，上漲344點，漲幅1.6％，美國宣布對等...

就市論勢／季報亮眼族群 搶鏡

在美國總統川普近期不斷釋出如美中瑞士經貿會談、美英對等關稅談判結果等利多因素情況下，美股四大指數於5月分別上漲1.4%~5.5%之間，尤其以與台股關聯性較大的那斯達克指數與費半指數分別上漲2.7%及5.5%為最多。

上市櫃營收寫最旺4月 連二月站穩4兆元 年增15%

上市櫃公司4月營收昨（12）日出爐，共交出4.05兆元的好成績，月減2%，但年增15%，為史上最強4月；累計前四月總營收...

台股攻高拚回補「川普缺口」後續挑戰季線及半年線

台股昨（12）日上漲214點、收21,129點，再攀本波反彈新高。由於美中貿易談判取得重大進展，三大投顧高層指出，預期今...

美中大和解 美股飆漲、台指期上季線

美中12日發表聯合聲明，雙方互降關稅，市場以關稅戰將落幕來解讀中，台指期夜盤在開盤時，以小跌5點、21,068點開出後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。