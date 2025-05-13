美中關稅談判緩緊張 台積電上漲33元推升台股上衝近500點

台股13日開盤指數上漲344.48點，開盤指數為21,474.02點；開盤後持續走高，大盤指數走升到21,626點，上漲近500點。台積電（2330）開盤價990元，上漲33元。

群益投顧表示，美中會談傳達成重要共識、美股期指走揚帶動,台股跟進開高，台積電收復季線領軍、權值多數持強，維繫盤勢收高。美中聯合聲明，雙方同意大幅下調關稅，提振市場樂觀氛圍，有利台股延續短多走勢，惟仍須關注半導體關稅後續發展。題材族群個股維持輪動，續依短期均線變化順勢換股操作。

操作題材可留意：

1.黃仁勳再度來台，概念股接力輪動─黃仁勳再度蒞臨COMPUTEX展，並提前抵台先與供應鏈夥伴討論對等關稅政策、輸中禁令、及美國製造等因應對策，5月17日預計宴請台科技巨頭，5月19日舉行COMPUTEX主題演講，5月21日進行全球媒體聯訪，帶動泛AI、矽光子、機器人等輪動表現。

2.俄烏停戰再露曙光，重建商機族群回神─烏克蘭宣布5月12日起無條件全面停火30天，面對川普大規模新制裁的威脅，俄羅斯總統普丁表示願意恢復直接談判，並強調不設任何先決條件，提議5月15日在土耳其與烏克蘭直接會談，讓俄烏停戰再度透露曙光，激勵重建商機受惠族群多頭回神。

周一（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,410.1點，上漲1160.72點、漲幅2.81%；S&P500指數上漲3.26%；那斯達克指數上漲4.35%；費半指數上漲7.04%。台積電ADR漲5.93%，報每股186.96美元，換算並折合新台幣後為每股1,135.12元，較台北交易股票溢價率為18.61%。

市場慶賀美中達成一項暫時削減關稅的協議，華爾街押注這意味著全面關稅戰走到了盡頭。華爾街的「恐慌指數」VIX在4月曾因關稅擔憂觸及60的高峰值，周一則自3月底以來首次跌破20。大宗商品方面，避險黃金下跌約2.6%。蘋果公司大漲6.3%，此前有報導稱該公司正在考慮讓秋季iPhone系列漲價。

三大法人周一集中市場合計買超169.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超166.1億元，投信買超24.5億元，自營商（自行買賣）賣超1.8億元，自營商（避險）賣超19.2億元。

永豐期貨說，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權最大OI落在20,500點 ; 月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在14,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至1.02。VIX指數下降1.26至26.88。外資台指期買權淨金額2.8億元 ; 賣權淨金額0.27億元。整體選擇權籌碼面偏多。