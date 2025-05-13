台股攻高拚回補「川普缺口」後續挑戰季線及半年線

台股昨（12）日上漲214點、收21,129點，再攀本波反彈新高。由於美中貿易談判取得重大進展，三大投顧高層指出，預期今日台股將開高回補川普缺口（21,298點），後續還將接續挑戰季線及半年線22,000點位置。

輝達執行長黃仁勳即將來台，掀起市場對於AI族群的高度期待，激勵昨日AI股再度躍居盤面多頭追捧焦點，加上美中談判可望取得具體進展，台股昨天開高走高，終場指數上漲1%收市，成交量2,868億元。

盤面上，包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、廣達（2382）等紛紛上漲，除AI股表現強勢外，記憶體、主機板、工具機、機器人等也亮眼突出；13檔千金股漲多跌少，其中尤以世芯-KY亮燈鎖漲停成為新股后最突出，嘉澤（3533）跌2.3%最疲軟。

三大法人共計買超台股171.4億元，其中外資買超166.1億元，連七買、累計買超1,334.4億元，外資期貨淨空單增加3,476口至36,747口；投信買超26.3億元，連三買，累計買超48.3億元；自營商賣超21億元，連十賣，累計賣超469.3億元。八大公股行庫賣超36.2億元，連三賣，累計賣超133.9億元。

昨天台股盤後，美中發布聯合聲明互降關稅，統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭，及台新投顧副總經理黃文清等表示，隨美中貿易談判取得重大進展，昨日指數站上21,000點，盤後美中宣布互降關稅、90天緩衝，最大不確定因素暫時化解，也讓風險偏好明顯升溫，激勵美股道瓊勁揚逾千點、台指期夜盤也大漲300點，預期將有利於今日台股開高回補川普缺口。

黎方國說，美中兩大經濟體宣布關稅暫緩後，化解景氣衰退、通膨升高疑慮。第2季由於景氣仍佳，重量級公司公布的營收都相當亮眼，接下來又有電腦展、黃仁勳將進行演講、520行情與輝達財報等，台股不但可以先挑戰季線（21,389點），接下來還有機會進一步挑戰半年線22,000點位置。

黃詣庭分析，台股今日可望回補川普缺口，甚至有機會向上挑戰季線，但目前成交量仍不足3,000億元，攻擊量能仍顯不足，季線可能不容易一次就突破，行情可能反覆高檔震盪。黃文清認為，近期盤面主流回到AI股，由於是具成長性的股票，加上有電腦展題材且之前股價跌深，相對受到資金青睞。