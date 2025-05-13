上市櫃營收寫最旺4月 連二月站穩4兆元 年增15%

上市櫃公司4月營收昨（12）日出爐，共交出4.05兆元的好成績，月減2%，但年增15%，為史上最強4月；累計前四月總營收為15.57兆元，比去年同期成長16.5%，也是歷年同期最佳，主要受惠於川普關稅政策引發的提前拉貨效應。

以4月營收規模來看，前五大公司依次為：鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、文曄（3036），分別為6,413億元、3,495億元、1,540億元、1,337億元、1,180億元。其中，鴻海營收為歷年同期新高，月增16.1%，年增25.5%；台積電營收則為歷史新高，月增22.2%，年增48.1%。

圖／經濟日報提供

雖然4月有清明連假，營收創單月歷史新高的家數仍有72家，以電子股為最大宗，高達52家，遍布半導體、電腦及周邊設備、電子零組件、電子通路等。其他20家主要為生技醫療、運動休閒、航運及電機機械股。

在4月營收創新高的公司中，以台積電的單月營收規模最大，接下來如文曄、技嘉、微星、智邦、國巨、奇鋐、神達、貿聯-KY、崇越等，也都是中大型電子股，是帶動台股整體4月總營收創歷年同期新高的功臣。

至於創新高的非電子股，則以來億-KY 46.3億元最高，年增54.9%，前四個月的總營收143.2億元，年增33%，受惠於訂單需求旺盛。另外，藥華藥4月營收再創新高，達12.26億元，年增率高達83.7%，主要動能來自於罕見血癌新藥在美國行銷策略優化，加上全球市占率穩健成長。

法人分析，在4月營收創新高的公司中，高達72%是電子股，主要反映關稅帶來的不確定性，電子股的客戶提前備貨。展望第2季，關稅及新台幣是關鍵，將影響需求。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，AI仍是長期趨勢，且需求仍高，重量級權值股營收趨勢仍然向上，但要視關稅談判而定，特別是半導體關稅稅率可能在近期公布，是最大的不確定因素。