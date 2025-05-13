上市櫃營收寫最旺4月 連二月站穩4兆元 年增15%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
上市櫃公司4月營收12日出爐，共交出4.05兆元的好成績，月減2%，但年增15%，為史上最強4月。圖／AI生成
上市櫃公司4月營收12日出爐，共交出4.05兆元的好成績，月減2%，但年增15%，為史上最強4月。圖／AI生成

上市櫃公司4月營收昨（12）日出爐，共交出4.05兆元的好成績，月減2%，但年增15%，為史上最強4月；累計前四月總營收為15.57兆元，比去年同期成長16.5%，也是歷年同期最佳，主要受惠於川普關稅政策引發的提前拉貨效應。

以4月營收規模來看，前五大公司依次為：鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、文曄（3036），分別為6,413億元、3,495億元、1,540億元、1,337億元、1,180億元。其中，鴻海營收為歷年同期新高，月增16.1%，年增25.5%；台積電營收則為歷史新高，月增22.2%，年增48.1%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

雖然4月有清明連假，營收創單月歷史新高的家數仍有72家，以電子股為最大宗，高達52家，遍布半導體、電腦及周邊設備、電子零組件、電子通路等。其他20家主要為生技醫療、運動休閒、航運及電機機械股。

在4月營收創新高的公司中，以台積電的單月營收規模最大，接下來如文曄、技嘉、微星、智邦、國巨、奇鋐、神達、貿聯-KY、崇越等，也都是中大型電子股，是帶動台股整體4月總營收創歷年同期新高的功臣。

至於創新高的非電子股，則以來億-KY 46.3億元最高，年增54.9%，前四個月的總營收143.2億元，年增33%，受惠於訂單需求旺盛。另外，藥華藥4月營收再創新高，達12.26億元，年增率高達83.7%，主要動能來自於罕見血癌新藥在美國行銷策略優化，加上全球市占率穩健成長。

法人分析，在4月營收創新高的公司中，高達72%是電子股，主要反映關稅帶來的不確定性，電子股的客戶提前備貨。展望第2季，關稅及新台幣是關鍵，將影響需求。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清看法，AI仍是長期趨勢，且需求仍高，重量級權值股營收趨勢仍然向上，但要視關稅談判而定，特別是半導體關稅稅率可能在近期公布，是最大的不確定因素。

台積電 營收

延伸閱讀

美中降關稅拼多多股價應聲漲 小額豁免政策仍渾沌不明

美中互降關稅意味休戰？陸學者：川普可能打「台灣牌」

開局就送台積電（2330）…他問若世界各國皆關稅10％會如何？網酸：讓世界看見台灣

美對陸關稅降至30%…能防洗產地？經貿辦：風險仍存在

相關新聞

台股攻高拚回補「川普缺口」後續挑戰季線及半年線

台股昨（12）日上漲214點、收21,129點，再攀本波反彈新高。由於美中貿易談判取得重大進展，三大投顧高層指出，預期今...

美中大和解 美股飆漲、台指期上季線

美中12日發表聯合聲明，雙方互降關稅，市場以關稅戰將落幕來解讀中，台指期夜盤在開盤時，以小跌5點、21,068點開出後，...

就市論勢／季報亮眼族群 搶鏡

在美國總統川普近期不斷釋出如美中瑞士經貿會談、美英對等關稅談判結果等利多因素情況下，美股四大指數於5月分別上漲1.4%~5.5%之間，尤其以與台股關聯性較大的那斯達克指數與費半指數分別上漲2.7%及5.5%為最多。

上市櫃營收寫最旺4月 連二月站穩4兆元 年增15%

上市櫃公司4月營收昨（12）日出爐，共交出4.05兆元的好成績，月減2%，但年增15%，為史上最強4月；累計前四月總營收...

外資買超166億 這檔漲價題材股買最多

台股12日收21,129.54點，上漲214.5點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超166.18億元，統計外資買賣超...

4月定期定額排行榜出爐 資金流向單筆、僅00713維持正成長

證交所4月定期定額排行榜出爐，排行榜前十名ETF裡除了元大台灣高息低波（00713）正成長外，其他九檔全面衰退，其中又以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。