美中大和解 美股飆漲、台指期上季線

美中12日發表聯合聲明，雙方互降關稅，市場以關稅戰將落幕來解讀中，台指期夜盤在開盤時，以小跌5點、21,068點開出後，隨美股電子盤同步大漲帶動下，陡角度開始上攻，中場不僅回補川普缺口，大漲逾300點，在21,400點大關上下游走，一舉站上季線。

中、美雙方在上周末時，於瑞士針對關稅議題展開破冰談判，雖美國總統川普一度放話將對中關稅維持在80%，不過，在今日下午發表的聯合聲明中，結果大幅超出市場預期，不僅美國對中國大陸進口產品所課徵的145%關稅調降至30%，大陸亦調降對美關稅至10%，為期90天。

國內多家大型法人機構分析，在聯合聲明中，中美雙方將建立機制，繼續討論經貿關係且彼此都不想脫勾。在此激勵下，標普指數電子盤大漲3%、那斯達克電子盤也大漲約800點、近4%，而道瓊電子盤則飆漲逾1,000點。

法人圈多認為，「中國贏了、裡子受惠大」、「美國贏了面子、衰退風險也下降」，不過美國的通膨壓力恐難完全消除。在美中發表聯合聲明後，不僅美股電子盤大漲，美元指數、美債殖利率、國際油價都同步大漲，台指期夜盤也同步反應，漲幅逐漸擴大，5點過後，漲點即來到300點、來到21,400點關卡附近游走，突破季線大關，截至9點30分，台積電夜盤大漲20元、站上970元關卡，電子、半導體期貨也分別上漲1.5%、2%。

分析師表示，美中發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅，休戰90天同意互降關稅，預期將有利13日台股或有機會擴量上攻季線，上攻過程中最好穩步站穩20日均量，量能不足或擴增太過，都可能使指數進入震盪疑慮。