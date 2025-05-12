強化投資人及公司交流 「IR議合服務平台 」新增多項功能

為更便利機構投資人、上市櫃公司進行溝通交流，臺灣指數公司「IR議合服務平台 (IR ENGAGE)」近期新增「IR專區」、「活動專區」、優化「ESG加值資訊服務」、擴增「線上會議」涵蓋中英翻譯、會議紀錄等功能。

臺灣指數公司表示，「IR議合服務平台」自去年年11月上線後，以中英文友善介面，提供「ESG加值資訊」、「議合媒合服務」、「法說會資訊」三大服務。新增專區自即日起，各上市櫃公司或機構投資人只要加入會員即可免費使用。

以IR專區來看，為增加上市櫃公司曝光機會，入口首頁不定期以產業類型或主題方式集結多家公司(如創新板公司)，結合動靜態資訊，呈現各公司的業務介紹、財務資訊、ESG等摘要訊息，便利投資人快速了解公司。

另一方面，平台為每一家上市櫃公司製作專屬頁面，以一站式服務提供包括公司介紹、近期重大訊息、財務資訊、公司的台灣永續評鑑評等，協助機構投資人即時、完整掌握公司資訊。各公司未來可於自家公司專頁編輯常見問題(FAQ)與分享內容，有利投資人了解近期外界關注議題。

平台更建置推播系統，不定期發送重要活動或消息予會員。例如，各公司永續報告書的利害關係人問卷可透過本平台傳送，有助於利害關係人重大議題蒐集與後續互動。

在活動專區方面，將不定期配合專案活動，開放投資人報名。例如台北國際電腦展期間，臺灣證券交易所將於20 至 23日於南港展覽館舉辦「臺灣智慧科技島主題式業績展望會」，報名至15日截止。

ESG加值資訊服務則是以「TIP台灣永續評鑑」多層次資料庫，提供平台註冊會員，包括上市櫃公司ESG整體表現；社會、環境、經濟及揭露四大構面評分結果；22項ESG重大議題評分與簡要分析；公司近期違法、政府裁罰資訊；重大性事件評估結果及爭議性產業資料等完善責任投資必備資料，協助機構投資人完善責任投資流程、落實盡職治理。

平台同時以電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司進行法人交流會議，提高上市櫃公司與機構投資人雙向溝通機會。註冊會員可發起一對一或多對一會議邀請，線上會議提供中英翻譯、系統會議紀錄、影音留存等功能，可強化IR或議合會議準備效率、後續追蹤，提升法人交流會議工作成效。