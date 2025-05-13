就市論勢／季報亮眼族群 搶鏡

盤勢分析

在美國總統川普近期不斷釋出如美中瑞士經貿會談、美英對等關稅談判結果等利多因素情況下，美股四大指數於5月分別上漲1.4%~5.5%之間，尤其以與台股關聯性較大的那斯達克指數與費半指數分別上漲2.7%及5.5%為最多。

台灣加權指數也出現連續三周紅K線，5月以來已上漲4.4%，順利站上21,000點。目前仍處於4月初跌深以來的反彈格局，平均成交量皆在3,000億元以下，屬於驚驚漲行情，且融資餘額無顯著成長，短線籌碼面相對有利。

近期台股市場正值財報密集公布期，從已揭露的財務數據觀察，多數企業表現普遍優於市場預期，形成傳統淡季不淡的特殊市況。

其中表現最為亮眼的族群，莫過於先前因輝達（NVIDIA）GB200伺服器延後出貨而經歷股價修正的AI伺服器相關供應鏈，財報數據顯示，該產業仍維持原定出貨進度，且受美中關稅議題衝擊相對有限，成為當前市場中營運能見度最高的投資標的。

投資建議

昨（12）日台股走揚，終場加權指數上漲214點、收21,129點，目前位於短期均線之上持續往季線挑戰；昨日表現較好類股為記憶體、機器人相關、IC基板及IC設計IP等類股，表現較差族群為遊戲類股、航空類股及觀光休閒類股等。

市場主流重回電子類股，惟整體成交量僅約2,868億元，市場追價意願仍低。短期內因籌碼相對乾淨，加上基本面支撐，反彈軋空手行情仍將持續，看好季報良好標的，如AI伺服器供應鏈等類股，建議順勢而為。