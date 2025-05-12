上市櫃公司或投資法人加入會員 可免費使用IR議合服務平台

臺灣指數公司「IR議合服務平台 (IR ENGAGE)」自2024年11月1日上線，以中英文友善介面，提供ESG加值資訊、議合媒合服務、法說會資訊三大服務。為更便利機構投資人、上市櫃公司進行溝通交流，近期新增IR專區、活動專區、優化ESG加值資訊服務、擴增「線上會議」涵蓋中英翻譯、會議紀錄等功能。即日起，各上市櫃公司或機構投資人只要加入會員即可免費使用；上市櫃公司請email至irengage@taiwanindex.com.tw索取專屬註冊連結。機構投資人請至IR議合服務平台首頁「登入」頁面、選擇對應身分後註冊https://irengage.taiwanindex.com.tw/。欲了解更多服務內容請瀏覽IR議合服務平台網站(https://irengage.taiwanindex.com.tw/)。

一、IR專區。

1. IR專區入口首頁：為增加上市櫃公司曝光機會，IR專區入口首頁不定期以產業類型或主題方式集結多家公司(如創新板公司)，結合動靜態資訊，呈現各公司之業務介紹、財務資訊、ESG等摘要訊息，便利投資人快速了解公司。

2.公司專屬頁面：平台為每一家上市櫃公司製作專屬頁面，以一站式服務提供包括公司介紹、近期重大訊息、財務資訊、公司的台灣永續評鑑評等，協助機構投資人即時、完整掌握公司資訊。各公司未來可於自家公司專頁編輯常見問題(FAQ)與分享內容，有利投資人了解近期外界關注議題。

3.推播功能：平台建置推播系統，不定期發送重要活動或消息予會員。例如，各公司永續報告書的利害關係人問卷可透過該平台傳送，有助於利害關係人重大議題蒐集與後續互動。

二、活動專區：不定期配合專案活動，開放投資人報名。

Computex活動：臺灣證券交易所將於5/20 ~ 5/23於南港展覽館舉辦臺灣智慧科技島主題式業績展望會，報名截至5月15日(周四)，請儘速報名以免向隅，請機構投資人至活動專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/Event/EventOpen)查詢、報名參與活動。

三、ESG加值資訊服務：以「TIP台灣永續評鑑」多層次資料庫，提供平台註冊會員。

1.上市櫃公司ESG整體表現；2.社會、環境、經濟及揭露四大構面評分結果；3.22項ESG重大議題的評分與簡要分析；4.公司近期違法、政府裁罰資訊；5.重大性事件評估結果及爭議性產業資料等完善責任投資必備資料，協助機構投資人完善責任投資流程、落實盡職治理。

四、法人交流會議功能(議合媒合服務)：平台以電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司進行法人交流會議，提高上市櫃公司與機構投資人雙向溝通機會。註冊會員可發起一對一或多對一的會議邀請，線上會議提供中英翻譯、系統會議紀錄、影音留存等功能，可強化IR或議合會議準備效率、後續追蹤，提升法人交流會議工作成效。

臺灣指數公司表示，IR議合服務平台(IR ENGAGE)藉由擴增多項新功能，以一站式服務協助使用者更便利且有效率地準備、進行法人交流會議，運用平台交流紀錄，作為後續成果揭露依據，以促進上市櫃公司與機構投資人有效溝通，深化永續發展，展現價值及吸引資金，以期協助落實建構亞洲資產管理中心、壯大資本市場價值、提升資本市場競爭力的發展目標。