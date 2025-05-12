台股單周湧入27.4億美元 創今年新高

受益美英貿易協議的樂觀情緒，以及美國超級財報周頻傳佳音，關稅緊張情緒出現降溫，上周外資買超新興亞股42.1億美元，呈現連三周買超，投資信心回升。

其中，台股迎來外資最大規模回補潮，單周買超27.4億美元，不僅為連三周買超，更創今年來單周買超金額新高，其次為印度買超13.2億美元；南韓買超2.8億美元；泰國、菲律賓買超0.3億美元，印尼則出現賣超2億美元。

中國信託投信表示，美英上周達成關稅貿易協議，雖然10%基準關稅仍是最低門檻，不過兩國皆能從貿易協議來各取所需。例如，雙方適度地擴大農產品的准入，美國也降低對英國汽車、鋼鐵與鋁產品的進口關稅。

雖然市場對於美英協議的結論是喜憂參半，不過隨著談判持續推進，關稅緊張情緒獲得緩解，上周VIX指數下滑至22.48，進一步帶動買盤回補。

統計上周亞股指數表現，越南單周漲幅最大3.3%，其次依序為泰國漲幅1%；南韓、菲律賓漲幅0.7%；台灣（1711）漲幅0.6%；印尼漲幅0.3%。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南官商近期召集石油、電力、航空等大型國企，商討擴大對美進口，以平衡雙邊貿易逆差。近年來，這些企業已從美國進口數十億美元的飛機、機械及能源設備等。

越南強調對美商品及服務需求強勁，呼籲企業積極擴大採購，以促進雙邊貿易平衡，隨著美越貿易協定的輪廓愈來愈清晰，進一步提振市場投資信心，加上越南基本面強勁，第1季GDP年增率近7%，以及政府積極的改革推動，建議投資人可逢低加碼定期定額越南基金。

台股方面，中國信託投信指出，台股努力修復川普宣布對等關稅以來的跌幅，上周上漲0.6%，周線呈現連三紅，而外資近三周連續買超11.7億、16.1億及27.4億，顯示買超力道逐漸放大，主要反應關稅恐慌情緒降溫，加上台積電（2330）財報繳出亮眼業績，展現出科技股強勁韌性，穩定台股投資信心。隨著時序進入5月中旬，上市櫃公司將陸續公告首季財報，短線上仍有相當多消息影響市場，包括，美中關稅協議進展、晶片關稅法案、5月底輝達（NVIDIA）財報等。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，關稅政策進展雖然瞬息萬變，但市場預期最壞的時刻已過，後續可能出現放緩可能性，雖然經濟軟數據如消費信心等相當疲軟，但實際的硬數據，例如新增非農就業人數仍遠高於預期，經濟實體數據維持樂觀，同時大型科技股如Meta、微軟財報出色，AI對營收貢獻逐季成長仍是企業發展重心，大型科技公司相關資本支出並未受關稅不確定性影響，皆有助半導體、AI相關類股修復信心，進而帶動股市動能。