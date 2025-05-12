美中發表聯合聲明 台指期夜盤大漲逾300點、飛越季線

美中在台股12日收盤後，發表聯合聲明，市場以關稅戰將落幕來解讀中，台指期夜盤在開盤時，以小跌5點、21,068點開出後，隨美中聯合聲明、美股電子盤同步大漲帶動下，呈直線拉升走勢，不僅回補川普缺口，大漲逾300點，站上21,400點大關，率先重返季線。

中、美雙方在上周末時，於瑞士針對關稅議題進行討論，會後中、美雙方均表示會議取得進展，並在今日下午三點過後，雙方發表聯合聲明，美國對大陸進口產品所課徵的145%關稅調降至30%、大陸亦調降對美關稅至10%，為期90天，聯合聲明並表示，雙方將建立機制，繼續討論經貿關係，且彼此都不想脫勾下，美股標普、道瓊、那斯達克電子盤都大漲逾2%，後兩者漲點分別突破800點、700點。

在美中發表聯合聲明後，不僅美股電子盤大漲，台指期夜盤也同步反應，漲幅逐漸擴大，5點過後，上漲逾300點、來到21,400點關卡附近游走，突破季線大關，台積電夜盤在試撮中，也上漲逾1%。

台股12日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲214點，收21,129點，其中，外資現貨買超166億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,476口至36,747口。