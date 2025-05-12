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外資買超166億 這檔漲價題材股買最多

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報資料照片

台股12日收21,129.54點，上漲214.5點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超166.18億元，統計外資買賣超個股發現，買超華邦電（2344）25,216張最多，其次則是買超中信金（2891）及新光金（2888），鴻海（2317）也獲外資買超14,530張，連七買。

美中貿易談判取得進展，加上COMPUTEX將在5月20日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將訪台，題材加持下，台股12日由台積電（2330）穩住多頭信心，早盤以20,996.95點開高後走高，一度拉升至21,176.13點，上漲261.09點，終場收在21,129.54點，漲幅1.03%。

台股衝上21,000點，AI、機器人股強漲，航運、金融等類股助攻，三大法人合計買超169.7億元，包括外資買超166.18億元、連七買，投信買超24.56億元、連三買，自營商賣超（合計）21.04億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.81億元、自營商（避險）賣超19.23億元，連十賣。

權王台積電收957元，登上季線，漲幅0.84%；鴻海收153元，上漲6元，漲幅4.08%，成交量逾5.8萬張，鴻家軍大多數跟漲；韓媒報導指出，三星、SK海力士將調漲DRAM價格，漲幅達兩位數，激勵台股DRAM表現，華邦電大吸金，以16.55元收盤，漲幅6.43%，成交量逾7.5萬張，居個股成交量冠軍，南亞科（2408）也爆量大漲。

華邦電高居外資買超個股冠軍；其次是買超兩檔金融股，中信金及新光金；鴻海也獲外資買超14,530張，連七買；台積電則獲外資買超4,602張，連兩買。

外資賣超前10大個股。資料來源：證交所
外資賣超前10大個股。資料來源：證交所
外資買超前10大個股。資料來源：證交所
外資買超前10大個股。資料來源：證交所

台積電 外資

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