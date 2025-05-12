聽新聞
0:00 / 0:00
外資買超166億 這檔漲價題材股買最多
台股12日收21,129.54點，上漲214.5點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超166.18億元，統計外資買賣超個股發現，買超華邦電（2344）25,216張最多，其次則是買超中信金（2891）及新光金（2888），鴻海（2317）也獲外資買超14,530張，連七買。
美中貿易談判取得進展，加上COMPUTEX將在5月20日登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將訪台，題材加持下，台股12日由台積電（2330）穩住多頭信心，早盤以20,996.95點開高後走高，一度拉升至21,176.13點，上漲261.09點，終場收在21,129.54點，漲幅1.03%。
台股衝上21,000點，AI、機器人股強漲，航運、金融等類股助攻，三大法人合計買超169.7億元，包括外資買超166.18億元、連七買，投信買超24.56億元、連三買，自營商賣超（合計）21.04億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.81億元、自營商（避險）賣超19.23億元，連十賣。
權王台積電收957元，登上季線，漲幅0.84%；鴻海收153元，上漲6元，漲幅4.08%，成交量逾5.8萬張，鴻家軍大多數跟漲；韓媒報導指出，三星、SK海力士將調漲DRAM價格，漲幅達兩位數，激勵台股DRAM表現，華邦電大吸金，以16.55元收盤，漲幅6.43%，成交量逾7.5萬張，居個股成交量冠軍，南亞科（2408）也爆量大漲。
華邦電高居外資買超個股冠軍；其次是買超兩檔金融股，中信金及新光金；鴻海也獲外資買超14,530張，連七買；台積電則獲外資買超4,602張，連兩買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言