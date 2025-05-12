快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

溢泰營收／中國大陸擴大補貼淨水器 推升4月續攀高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

溢泰（7818）12日公告4月營收為12.25億元，年增2.1％，月增3.3%，前四月累計營收44.17億元，年增8.4％。溢泰表示，由於中國南京廠營運動能強勁，營收更創下該廠成立以來的新高，因此推升4月營收上揚。

該公司並指出，隨著中國長期水污染問題，結合政策補貼推動、城市化進程加速以及消費者健康意識抬頭，家用淨水器市場近年快速成長，成為家電產業中的亮點之一。特別是在2025年「以舊換新」政策將淨水器納入補貼範圍後，市場動能進一步釋放，帶動整體產業營運表現顯著提升。

中國在過去30多年急速工業化進程中，水資源遭受嚴重污染，不僅工業廢水未經處理直接排入河川，部分地區自來水系統老舊，導致飲用水品質令人擔憂。種種因素促使政府及民眾對水質安全問題高度關注，對於淨水設備的接受度明顯提升，淨水器逐漸從高端產品走入一般家庭的日常生活。

政府政策扶持更是產業快速發展的重要推手。中國今年首次將淨水器納入「家電以舊換新」補貼政策，規定凡購買符合1級或2級水效標準的淨水器產品，個人消費者可享產品售價15%至20%的補貼，激勵民間換購意願。多個省市地方政府也相應推出配套補貼措施，對產品性能與能效亦有明確規範，帶動整體產品技術升級與產業正向循環。

除了家庭使用外，隨著城市化進程與服務業發展加速，餐飲業對淨水設備的需求亦同步上升。相較於傳統桶裝水，商用淨水系統具備更高效能與長期成本效益，逐漸成為主流選擇；在消費場景多元化的背景下，商用淨水設備的市場潛力亦不容忽視。

法人表示，受惠政府政策、產業升級、消費需求與技術創新多方因素，推升中國家用與商用淨水器銷售日趨向上，也同步帶動溢泰在中國淨水業務營運表現亮眼可期。

營收

延伸閱讀

汐止伯爵街路面塌陷 疑社區加壓水管破裂

LG淨水BAR飲水機首登台 主打自動殺菌、4重淨化可除諾羅病毒 租賃方案月付700元起

台中灌溉溝渠二度遭排黑油 市府下水道裝監視器

溢泰實業2024年EPS 8.12元

相關新聞

富邦證券輔導兆聯實業 5月13日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，自13日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股...

新應材、竹陞、世禾營收唱旺

在晶圓廠先進製程即將進入放量期的挹注下，特用化學廠新應材（4749）、產線自動化監控系統商竹陞科技、以及半導體清洗與再生...

良維今年拚賺一股本

線材廠良維（6290）受惠AI訂單大爆發，首季稅後純益衝上4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，每股...

銳澤攻海外 設美子公司

高科技廠房氣體供應系統商銳澤（7703）隨客戶全球布局腳步前進海外，看好今年營運將逐步走揚，挑戰2022年新高，並規劃本...

家登急單到手 業績看俏

美國總統川普給予對等關稅90天緩衝期，家登（3680）喜迎急單，本季積極配合客戶備貨，伴隨半導體邁入2奈米量產世代，家登...

櫃買業績發表會明登場

配合上櫃公司2025年第1季財報陸續公告及興櫃公司2024年度財報已出爐，櫃買中心明（13）日起舉辦一系列櫃買市場業績發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。